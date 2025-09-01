- Publicidad -





El pasado 30 de agosto, Valle María recibió la visita de Waldemar Eisenbraun, director del Bayerisches Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR – Centro Cultural Bávaro de los Alemanes de Rusia, con sede en Núremberg), y de la Prof. Dra. Olga Litzemberger, quienes acompañaron a un grupo de 20 alemanes nacidos en la ex URSS y que, hace más de 30 años, emigraron a Alemania.

Se trata de descendientes de la migración promovida por la Zarina Catalina “la Grande” en el siglo XVIII, que hoy recorren aldeas madres e hijas de Entre Ríos, fortaleciendo lazos históricos y culturales.

En Valle María fueron recibidos por el Presidente Municipal, Mario Sokolovsky, el responsable de Cultura, Museo y Casa de la Cultura, Darío Wendler, y el concejal Franco Rohr del área de Turismo. También acompañaron el párroco P. Carlos Haberkorn, el Dr. Ignacio Getti, el escritor Adrián Lorea e integrantes de la red Warum Nicht.

La delegación recorrió el Museo Regional Hilando Recuerdos, donde pudieron interactuar con objetos patrimoniales y valorar el crecimiento del espacio, destacado por la Prof. Litzemberger como “un mojón de la Historia, el Patrimonio y la Cultura de los Alemanes del Volga de las Aldeas Madres”.

Posteriormente, visitaron el templo Inmaculada Concepción, donde fueron recibidos con cantos religiosos y populares interpretados por el Coro Tradicional Alemán dirigido por Carina Sokolovsky, generando un momento de gran emotividad.

La jornada continuó en la Casa de la Cultura Morada del Volga, donde se compartieron libros patrimoniales, fotografías históricas y el Presidente Municipal entregó a la Prof. Litzemberger un ejemplar del reciente trabajo de digitalización de Erinnerungen de Peter Salzmann.

La visita dejó huellas profundas: la lengua heredada de los antepasados permitió un fluido intercambio cultural, y en los rostros de los visitantes resonaron los lazos familiares que aún nos unen a pesar de la distancia.

El Municipio agradece al Prof. René Krüger por su valiosa labor de vinculación con el BKDR y el contingente visitante.