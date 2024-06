- Publicidad -





Un joven “fuera de sí” fue a la casa de su ex pareja y ocasionó disturbios. La damnificada debió pedir ayuda a su mamá debido a la tensa situación. Se constató que el sujeto tenia prohibición de acercamiento y de detenido. Ocurrió en Paraná

Un hecho de violencia de género ocurrió en la madrugada de domingo en Paraná. Una mujer denunció que su ex, el cual tiene medidas de restricción de acercamiento, fue hasta su casa y ocasionó disturbios.







Según informó el personal de Comisaría 14, el hecho ocurrió en una vivienda de calles La Tararira antes de Calle La Vieja del Agua. La damnificada, una joven de 24 años, denunció que mientras ella estaba durmiendo, se había hecho presente en su domicilio su ex pareja, de 23 años. El sujeto tiene medidas de prohibición de acercamiento y tras negarse a retirarse realizó disturbios.

Debido a la situación, la joven tuvo que llamar a su madre que vive cerca de su casa, porque el ex no se quería retirar. Tras intervención policial, fue detenido. (El once)