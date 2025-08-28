- Publicidad -





El siniestro vial fue protagonizado por dos automóviles en la mañana de este jueves 28 en el acceso principal de Crespo. Los conductores fueron hospitalizados por precaución. Fueron importantes los daños materiales

La colisión fue protagonizada por un automóvil marca Peugeot 206 que circulaba en sentido oeste – este; y otro automóvil Renault Clio, cuyo conductor es de Crespo. Como consecuencia del impacto ambos rodados registraron daños materiales de consideración.

En cuanto a los conductores, sufrieron lesiones leves y por precaución ambos fueron hospitalizados y en ningún caso presentan cuadro de gravedad.

Fuentes consultadas confirmaron a SOLNoticias que, que el siniestro vial se produce en el momento en que el Peugeot 206 que circulaba por Ruta 12 con destino a Nogoyá y el Renault Clio, de Crespo, se aprestaba a ingresar a la ciudad.

El violento choque movilizó a la policías, bomberos voluntarios, inspectores municipales de Tránsito y personal del servicio de emergencias en el acceso principal a Crespo, sobre Ruta Nacional 12, durante las 11 de este jueves.

Bomberos voluntarios colaboraron en asegurar los vehículos, que registraron importantes daños materiales, y asistieron en la inmovilización de uno de los conductores para su traslado en camilla hasta la guardia médica. El otro joven pudo movilizarse por sus propios medios. El examen médico determinará la gravedad de las lesiones.



Las tareas se desarrollaron de manera segura, asegurando la escena hasta el arribo de los servicios médicos, indicaron desde el cuartel local.

