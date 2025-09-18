- Publicidad -





Vialidad Nacional comunicó que continúa con el mantenimiento de la Ruta Nacional 12, en el tramo que conecta Galarza con la intersección de la RN 131 y la RP 32. La obra abarca 151 kilómetros y recorre los departamentos de Gualeguay, Tala, Nogoyá, Diamante y Paraná.

Los trabajos incluyen corte de pastos y malezas, limpieza de la calzada, bacheos, mantenimiento de sistemas de alumbrado, reparación y reposición de señales verticales y barandas de defensa, así como el mantenimiento del señalamiento horizontal.

Desde Vialidad Nacional se recomienda a los conductores circular con extrema precaución en los sectores donde se encuentren operarios y equipos viales, utilizar cinturón de seguridad, mantener las luces bajas encendidas y respetar los límites de velocidad indicados en el tramo.