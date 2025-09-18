- Publicidad -





Este martes 16 de septiembre se desarrolló con gran éxito la Estudiantina en Movimiento, una propuesta organizada por el Área de Deporte y Juventud.

Participaron las tres escuelas de nivel secundario de nuestra localidad, quienes compartieron una caminata conjunta hasta la Casa de Retiro Stella Marís. Allí, los estudiantes disfrutaron de una jornada llena de:

Juegos recreativos

Espacios deportivos

Peloteros y actividades grupales

La actividad fomentó la integración, el compañerismo y la convivencia entre las tres instituciones educativas. Para finalizar, todos compartieron una vianda, cerrando la jornada en un ambiente de alegría y camaradería.

Desde el Municipio agradecen a las tres instituciones educativas que participaron de esta propuesta:

Instituto Privado D-185 Espíritu Santo

Escuela N°1 Doctor Carlos Pellegrini

Escuela Técnica Nº 4