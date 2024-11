- Publicidad -





Taxistas y remiseros acusaron al país vecino de prohibirles el cruce con pasajeros a bordo en sus autos. La medida alcanza al servicio de Uber y se extiende a los tres puentes entre Argentina y Uruguay.

Desde hace dos semanas, una resolución del gobierno Oriental impide el libre tránsito y circulación en el área integrada binacional del Puente San Martín que une Gualeguaychú con Fray Bentos.







Por esta razón, todos los autos de alquiler no pueden traspasar la frontera de Argentina hacia Uruguay, generando inconvenientes a los usuarios y pérdidas económicas a las empresas de remises, servicios de Uber y radiotaxis.

Ante esta restricción las empresas de remises están trasladando los pasajeros, los cerca de 40 kilómetros que separan a la ciudad del Puente General San Martín, hasta la cabecera para que ellos hagan el trámite de Migraciones y luego tomen otro auto en la República Oriental del Uruguay.

Fuentes de las áreas oficiales del Puente General San Martín explicaron que «se trata de una resolución o un decreto que rige desde 2018 en el vecino país pero que nunca se había implementado hasta que ahora llegó la orden de hacerlo regir en los puentes de Gualeguaychú-Fray Bentos, de Colón-Paysandú y de Concordia-Salto».

La medida no permite el paso de autos de alquiler desde Argentina hacia el otro lado ni que presten el servicio en las ciudades limítrofes. La situación llegó al extremo que un taxista y su familia de Buenos Aires intentaron pasar a Montevideo con su auto ploteado y no se lo permitían. Ante lo cual se generó un planteo de Cancillería Argentina ante su par uruguaya porque Argentina no tiene una medida recíproca.

Las reacciones se dan en las tres ciudades afectadas -Gualeguaychú, Colón y Concordia- porque las empresas de remises pierden clientes que trasladaban a nuestra país por turnos médicos, compras en los supermercados o cuestiones personales. “Es un hecho sin precedentes y gravisimo porque se están violando tratados internacionales, acuerdos bilaterales y hasta la historia de dos pueblos hermanos”, sentenció un remisero de Concordia.

Remiseros, taxistas y choferes de aplicaciones de viajes manifestaron su disconformidad y algunos de los choferes de Concordia ya delinean una presentación ante la Justicia Federal con la asistencia legal del abogado Mariano Sanpaolo mientras aguardaban la intervención de autoridades provinciales y nacionales a través de Cancillería.

“Hace un par de semanas, se prohibió el cruce del puente internacional a autos vinculados al transporte con pasajeros a bordo. Migraciones no permite el ingreso de los móviles a Uruguay”, comunicó el responsable de una remisería de Concordia, Hugo Coronel.

De acuerdo a lo que mencionó el trabajador del volante, ya consultaron a la cónsul uruguaya en Concordia, Fiorella Scayola, quien les comunicó sobre “una bajada de línea desde Montevideo hacia Migraciones para que no permitan el ingreso de taxis y remises a Uruguay”.

«Comenzó después de las elecciones en la República Oriental del Uruguay en octubre en las que resultó ganador el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. La lista opositora contrató remises y taxis en Concordia, Colón y Gualeguaychú; y las autoridades actuales castigaron a los choferes que solo prestaron un servicio”, indicó el remisero, publicó r2820. (APFDigital)