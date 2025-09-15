- Publicidad -





Una pareja encontró a un hombre que se hallaba tirado en la vía pública en la madrugada del domingo. Luego en un posteo de facebook se publicó sobre la existencia de un conflicto con la fuerza policial. El jefe de comisaría desmintió las versiones

- Publicidad -





El domingo alrededor de las 5:45 una persona fue encontrada tirada en el playón del frigorífico sobre calle San Martín. Una pareja que pasaba por el lugar dio aviso a la policía y fue asistido y derivado en ambulancia al hospital

El hallazgo de una persona tirada en la vía pública con signos de golpes fue publicado por una usuaria del foro La Voz del Pueblo. En la publicación la mujer comenta que, según los dichos del hombre, «hay un conflicto de larga data con algunos agentes de la comisaría local y que gritaba que la policía lo quería matar».

Al respecto fue consultado el comisario Daniel Roldán, quien explicó a SOLNoticias, que recibieron el llamado, se pidió una ambulancia y fue asistido el sujeto. Horas más tarde el hombre, «por propia voluntad se retiró del Hospital y no hay denuncia de ningún tipo», dijo el funcionario.

Consultado sobre la presunta existencia de un conflicto con algún agente, Roldán fue categórico: «El único problema que hay es que esta persona es consumidora y tiene problemas con la justicia, ya que cuenta con antecedentes de robo.»

Persona con antecedentes judiciales

En cuanto al tenor del posteo de la usuaria, el jefe policial contó que a la mujer se la vio acongojada con está situación. En tanto Roldán volvió a insistir en que se trata de un hombre con antecedentes y cuenta con muchas causas judiciales. «Es conocido por violencia de género, consumo problemático, daños, resistencia ala autoridad»; afirmó el entrevistado.

SOLNoticias