Emotiva celebración por los 109 años de Estación Sosa.

Estación Sosa festejó el pasado sábado 23 de julio sus 109 años de vida. El acto central se llevó a cabo en la sede de la Comuna, en la siesta sabatina, con la recepción de autoridades e invitados.

Posteriormente se hizo el brindis entre todos los presentes, para dar paso después a numerosos shows artísticos para disfrutar en familia. “Vivimos unos festejos increíbles, recordamos nuestra historia, homenajeamos a los fundadores, mostramos nuestro potencial emprendedor que crece, y compartimos con los vecinos y vecinas una festejo como nos merecemos, sumando música, peloteros y merienda. Un agradecimiento especial a todo el equipo de la comuna, quienes han trabajado sin descanso para lograr estos hermosos festejos”, indicó Gladys Badin, visiblemente satisfecha por lo logrado.

El discurso

En su discurso la titular de la Comuna puntualizó que “Estación Sosa como muchos otros pueblos de la zona, nació a la vera del ferrocarril. Este fue un puntal importante para la comunicación con los distintos centros de la provincia”.

“Hoy miramos hacia atrás y muchos de nosotros pensamos en un retroceso, porque no tenemos lo que tuvimos, lo dejamos perder. Pero no perdemos la esperanza. Por eso tenemos que arriesgarnos cada día, cada momento, para que nuestros sueños se hagan realidad, para que Estación Sosa progrese como lo merecen nuestros habitantes. Para ello estamos trabajando. Durante décadas he mirado con preocupación este lugar, este pueblo sumergido, sin avances. Ahora tenemos esperanzas y sueños por cumplir. Buscar el progreso a nivel de poblaciones cercanas. Pero depende de cada uno de nosotros, desde el lugar en que cada uno se encuentra, para que actúe y trabaje con honestidad, con ética, con sincero cariño al suelo de sus ancestros y al suelo que los acogió y nos sigue acogiendo. Debemos pensar en nuestros niños y jóvenes, para que tengan el mejor futuro, para que cultiven con alegría y gozo lo que les gusta hacer, para que se materialicen en un futuro próspero”, dijo.

Mirando hacia adelante, comentó que “Tengo la firme convicción de que Sosa seguirá progresando, para mejorar la forma de vida de cada uno de las personas que habitan en esta bendita tierra. Apuesto al crecimiento y a que cada año crezca la riqueza cultural, social, de identidad, a que cada día los motivos para la esperanza de los socenses cobren fuerza”.