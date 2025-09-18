- Publicidad -





Dos autos chocaron de frente este jueves cerca de Larroque, departamento Gualeguaychú. Un hombre murió y cinco personas resultaron heridas.

Antes de las 8 de la mañana de este jueves, se produjo un accidente fatal en la ruta provincial 16 sobre el kilómetro 25.5, cerca de la localidad de Cuchilla Redonda, en el departamento Gualeguaychú.

- Publicidad -





Luego del choque frontal entre un Volkswagen Fox blanco y un Ford K rojo, a unos 10 kilómetros de Larroque, un conductor del Ka perdió la vida y otras cinco personas resultaron con heridas importantes.

Según consignó el sitio R2820, Ana Lescano, jefa de Bomberos Voluntarios de Larroque, uno de los vehículos se incendió y el otro quedó completamente destruido. El choque fue en plena recta y en ese momento llovía en la zona.

Heridos

Los heridos -que presentan fracturas- serían trabajadores del frigorífico Domvil de Larroque que viajan a diario desde Gualeguay. Se trata de tres hombres y dos mujeres que fueron derivadas de urgencia a la guardia médica del Hospital San Isidro Labrador para su asistencia.

El vehículo de color rojo quedó atravesado en el medio de la ruta y viajaba en sentido Gualeguaychú a Gualeguay. Mientras que el auto que se incendió está en la banquina y circulaba desde Gualeguay a Larroque.

En el lugar del siniestro trabajan Bomberos de Larroque junto con personal de la comisaría de esa ciudad. La ruta se encuentra cortada en ambos sentidos. (APFDigital)