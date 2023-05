- Publicidad -





Juan Maldonado de la Asociación Mutual Club Argentino, junto a Héctor Weber y Marcela Ramos hablaron con SOLNoticias del espectáculo musical que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo.

Juan Maldonado comenzó contando que La Mutual Club Argentino surgió en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe. «Nace como apéndice del Club Atlético Argentino. En 2017 cumplió cien años el Club y en el año 1947 nace la Asociación Mutual. Así funcionó durante 41 años porque en el año 1988 surgió la gran transformación de nuestra mutual comenzando a brindar servicios de ayuda económica, captación de fondos, cobranza a impuestos y servicios y demás. Y eso es lo que produjo mayores recursos para contribuir a la parte social. Esto fue en San Carlos Centro y luego en otras localidades de la provincia de Santa Fe, Gálvez, Santa Fe capital, y Gesler, y la primera en Entre Ríos Crespo, en octubre del año 2018», comentó.

Al respecto del evento programado para el 27 de mayo dijo que es el primer espectáculo que organiza la mutual en Crespo, y el primer vínculo con instituciones de la ciudad como para direccionar estos recursos a entidades que aportan mucho a la comunidad.

Por su parte, Marcela Ramos, Directora del Hogar Nuevo Amanecer, dijo que el evento va a significar un gran aporte por lo que desde la institución están más que agradecidos con la mutual por tenerlos en cuenta. «Éste espectáculo significa muchísimo porque en éste momento en particular estamos haciendo una ampliación del hogar que realmente es una obra que necesitamos muchísimo porque nuestros jóvenes realizan actividades de formación laboral y no teníamos un espacio adecuado, un espacio con las características necesarias. Estamos techando una gran terraza que será un salón de usos múltiples que será para formación laboral y recreación», contó. Luego recordó que el Hogar acaba de cumplir 36 años, «es una institución muy querida por la comunidad, porque durante muchísimos años se sostuvo exclusivamente con el aporte de la comunidad», y agregó que desde hace dos o tres años han logrado la habilitación, lo que significa poder contar con ingresos que se destinan exclusivamente para los jóvenes pero todo lo que tiene que ver con la mantención, y la ampliación del edificio requiere necesariamente del aporte de la comunidad. «Para ésta etapa que no terminaríamos completamente calculamos que necesitamos cinco millones de pesos», dijo.

Más adelante habló Héctor Weber de Bomberos Voluntarios mencionó que también el cuartel de Bomberos Voluntarios cumplió 35 años el pasado 24 de abril. El entrevistado recordó que en esos años se fundaron varias instituciones en la ciudad, «hubo una gran necesidad en ese momento, y en Crespo es muy contagioso el ir creciendo y aprovechando cada situación para poder crear instituciones», consideró. También agradeció a la mutual del club por brindar éste aporte.

Al respecto de la venta de entradas, Weber dijo que desde el cuartel la venta de entradas va bien. «Nuestra comunidad suele adquirir las entradas sobre todo en los últimos días, están muy a la expectativa siempre y en los últimos días es donde se da el mayor empuje para que la gente compre», comentó.

Sobre los artistas que se van a presentar, Maldonado dijo que se presentará el Coro Asociación Civil La Merced de Santa Fe, una asociación civil sin fines de lucro. «Los artistas que participan de éste espectáculo, parte de lo que cobran lo destinan a merenderos en la provincia de Santa Fe, con lo cual todo tiene que ver con la parte social, algo que nos permite crecer como sociedad y en valores, algo que creo que nos hace un poquito falta sostenerlo a lo largo del tiempo». El espectáculo consta además de una banda musical tradicional junto al coro, que estarán reversionando clásicos de la banda Queen. «Es un espectáculo que además de lo sonoro, de lo musical, tiene la parte de sensaciones, es realmente atractivo. Es realmente muy bueno por eso queremos que vaya todo el mundo para que disfruten y tengan una noche de hermosas sensaciones y con ganas de volver a verlo», contó. El espectáculo tendrá una duración de dos horas comenzando a las 20:30.

Venta de entradas

Las anticipadas pueden adquirirse en https://etickets.com.ar/queen-banda-coral/ . Las mismas tiene un valor de $2.000 o en puerta será de $2.500

Hasta el 20 de Mayo aprovechá las 6 cuotas sin interés de Tarjeta Mutual. Además se pueden solicitar de modo presencial en las instituciones Hogar Nuevo Amanecer y Bomberos Voluntarios.

Se pueden abonar en efectivo en las oficinas de la mutual, en calle Independencia 1138, y en el local de Tarjeta Mutual en calle San Martín 1134. «Se puede adquirir con tarjeta de débito, con tarjeta de cualquier banco, visa, master, cualquier tarjeta nacional, también Visa, Master y el medio de pago de Tarjeta Mutual que permite financiar en hasta tres pagos sin interés. Entendemos que si se piensa ir en familia o se juntan un grupo de amigos es un grupo de diez o quince personas resulta un poco difícil desembolsillar todo en un momento, entonces también damos esa posibilidad de financiarlo sin intereses con lo cual están abiertos los canales para que todo aquel que decida ir no tiene más que entrar a un link o levantar un teléfono o acercarse a una de las instituciones mutual hogar o bomberos».

Para quienes decidan adquirir la entrada en puerta el costo será de 2500 pesos. Por último recordó que se trata de una entrada que está subsidiada para que la mayor cantidad de gente pueda disfrutarlo».

