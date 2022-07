- Publicidad -





Figueroa Lagos afirma que los funcionarios no tenían relación con el ilícito. “No sé por qué los involucraron. Condenaron a personas que no tenían que condenar”, afirma

El peruano Wilber Figueroa Lagos cumplirá 48 años, pero hace dos y seis meses, fue condenado en la Justicia Federal, por su responsabilidad en la causa por el hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel «tavi» Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana. En rigor, se trata de la causa Caratulada “Lemos, Luciana Ernestina y otros s/infracción Ley 23.737”.

La sentencia de primera instancia se conoció el 30 de diciembre de 2019 después de un largo proceso.

Luego fue ratificada por la Cámara Federal de Casación de la Nación.

La desconfianza de que se estaba ante una causa “armada” atravesó el proceso, pero no tuvo eco en el legajo.

«Varisco vino al tribunal a defenderse por un solo delito, que es el de financiamiento de la actividad narco criminal. Y, nos encontramos, con una sentencia por supuesto partícipe necesario del delito de comercialización», había dicho su abogado, Rubén Pagliotto quien desde el inicio de la causa, cuestionó y puso en duda la misma.

“La justicia lo tomó como verdades”

En referencia a la causa, Figueroa Lagos dice que tiene “muchas cosas que comentar porque supuestamente, por lo que dijo la señora Lemos, hay cosas que no eran reales, no eran verdades y la justicia lo tomó como que eran verdades. Uno, que dijo que yo era el dueño de las cosas, lo que nunca fue cierto, a las drogas que le encontraron a la señora. Dijo que yo traía la droga, lo que fue mentira, yo nunca le traje droga a la señora”.

Figueroa Lagos sostuvo que en el primer viaje que hizo a Paraná llegó “a la casa, la señora me recibe, vi el local, todo chévere, la cuestión que cuando llegué, la cuestión es que no soy ciego, no soy ciego, ya sabía de qué mano venía, que la señora hacía toda la movida y todo eso, entonces de curioso me apego a la señora y comienzo a andar con la señora. La comienzo a acompañar y ya miraba sus movimientos”, sostiene en diálogo con ElDiario.

Con domiciliaria

Figueroa Lagos tuvo un perfil bajo durante el juicio. Recuerda que “en el juicio no hablé porque el abogado me dijo que no hablara, que ‘vamos a ver qué hay contra ti’, al final a lo último me hace hablar. Para qué iba hablar si la señora ya estaba con domiciliaria, la arrepentida”, remarca con ironía. “Yo también quería asociarme ahí para el arrepentimiento, decir la verdad, pero mi abogado me decía que no, que esperemos” añadió. Consultado sobre si no siente temor de hablar ahora, respondió: “¿Por qué voy a tener miedo?, si es la verdad de lo que pasó”, señaló

Acusado por Lemos

Figueroa Lagos cree que lo perjudicó su cercanía con Lemos, a quien conoció porque quería comprar un negocio en Paraná para expandir el “restaurante, acá le dicen comedor” que tenía en Retiro. Figueroa Lagos reconoce: “Creo que fui una persona que vino por una cosa y por deslumbrarme por las mujeres fui a acompañarla y por solo acompañarla, ya tengo culpabilidad de las imputaciones que se me impusieron”. En la instrucción, Lemos declaró que Figueroa Lagos era la persona que le “mandaron” a su casa como garante para que controlara el ingreso de dinero para pagar una deuda por drogas. Lo mismo sostuvo en el debate.

“No sé por qué los involucraron”

A dos años y medio del juicio, Figueroa Lagos sostiene que “la justicia fue injusta, condenaron a personas que no tenían que condenar”. Por la cercanía que sostiene que tuvo con Lemos, pasaba gran parte del día con aquella, el condenado expresó que “el tiempo que estuve con la señora, en mi causa me sacan que tuve dos viajes, pero tuve más porque no venía en colectivo, también vine con mi coche, en auto particular, me quedaba con la señora y la acompañaba a todas partes. Vi todo, estoy seguro de que a esos locos, al intendente, la otra señora que ni me acuerdo el nombre, y al otro gordo, (N de la R: se refiere a Bordeira y Hernández) no sé por qué los involucraron en esta causa”.

Anotaciones e “injustamente involucrado”

Figueroa Lagos no mencionó explícitamente los cuadernos que se secuestraron en la casa de Lemos y fueron la base de la imputación contra los ex funcionarios municipales, pero sostuvo que “no sé si estoy equivocado, pero la semana antes del allanamiento la señora pone esos nombres, porque dice que los señores estos le deben a ese Tavi (N de la R: se refiere a Daniel Celis), que nunca lo conocí ni hablé con él. Comenzó a anotar en el cuaderno, desde que estuve andando con la señora nunca fuimos a llevarle cosas a la municipalidad o personalmente”.

En referencia al ya fallecido ex intendente, Figueroa Lagos, también asegura que Varisco “fue injustamente involucrado en esta causa, creo yo, porque siempre anduve con la señora y nunca le llevamos cosas, siempre íbamos para un lado y otro lado o venían a su casa”, amplió en críptica referencia a personas que mantenían contactos con Lemos y él.

Aviso de allanamiento

El condenado sostiene que Lemos estaba al tanto del allanamiento que le iban a realizar, donde se encontró cocaína y el cuaderno con los nombres de varias personas en el que estaban los de Varisco, Bordeira y Hernández. “Cuando le hacen el allanamiento yo estaba descansando en uno de los apartamentos, justo había ido de viaje”, recordó al hablar con ElDiario.

También añadió que “más o menos una semana antes yo estaba con ella tomando el desayuno, fue como a las 9 o 10 de la mañana, ella recibió una llamada en la que le dicen que iba a tener allanamiento en la semana. Me dijo que le pasaron la voz que vamos a tener allanamiento, que era mejor que me fuera. Pensé que me estaba corriendo, que me estaba echando. Le pregunté quién le pasó la voz, me dijo que un policía. Estaba al tanto que la iban a allanar”.

“Nada que ver”

Consultado sobre si en los ambientes que frecuentaba, escuchó que alguien mencionara a los tres funcionarios municipales condenados, el peruano condenado manifestó que “nunca escuché hablar de eso, nunca le llevamos droga. Los involucran por cólera, ira, en ese cuaderno donde tenía las anotaciones nunca vi el nombre de ellos. A lo último, cuando nos allanaron la casa me encontré con esos nombres, que nada que ver”.

Figueroa Lagos también sostuvo que “a Celis no lo conocía, lo conocí acá. Creo que no ha sido nada de drogas, esos señores de la municipalidad son trabajadores ahí, no sé qué trato han tenido con el señor y todo eso, pero que yo sepa y está bien claro, que de drogas no”, reiteró.

“Nunca tuvieron que ver con drogas”

Figueroa Lagos sostuvo que Lemos no sufrió presiones por parte de Daniel Celis: “La señora re miente, hacía las cosas por ella, nunca la amenazaron, ella hacía las cosas porque ganaba dinero”.

Figueroa Lagos también expresó que “lo poco que escuché fue que hicieron un aporte llevando gente y ella tenía que darle una parte de ahí para que trabajen, no sé, creo que fue porque ellos tuvieron una participación en las campañas de ellos, por relaciones políticas, creo que ellos nunca tuvieron que ver con drogas, eso sí me lo tengo claro”.