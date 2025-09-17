- Publicidad -





El peso de los costos logísticos y transporte en Argentina ha sido históricamente un motivo de preocupación para todo el sector granario.

En la Bolsa de Comercio de Rosario analizaron la incidencia del flete camionero para transportar granos en el segundo trimestre del 2025, realizando una comparativa con los principales países competidores en la exportación de granos, EE. UU. y Brasil. Y concluyeron que en el país es más caro.

Para realizar la comparación, se tomaron datos del segundo trimestre de 2025 para los tres países. Para Brasil y Estados Unidos, se tomaron datos publicados regularmente por el USDA para cada uno de sendos países. Para el caso argentino, se realizaron una serie de salvedades.

En una reciente resolución de la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Economía, se abrogó la Resolución 8/2016 y la Resolución Conjunta 1/2023, que establecían el esquema de tarifas de referencia para el transporte automotor de cargas de cereales, oleaginosas y derivados, con el objetivo de “eliminar barreras regulatorias que atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica”.

Si bien, durante el período analizado se encontraban vigentes las mencionadas tarifas de referencia, que habían sido establecidas en el Acta de Acuerdo Tarifario para el Transporte Automotor de Producción Agropecuaria firmada por representantes de transportistas y dadores de carga en marzo de este año, para el análisis de esta nota no se tomaron estos valores de referencia de manera lineal, sino que se realizaron cálculos en base a datos provistos por informantes calificados.

En la práctica, existe una notoria dispersión en cuanto al costo del flete en el transporte de cargas agropecuarias. Es normal que las tarifas de referencia se puedan negociar a descuento, lo que depende tanto del volumen manejado, como de las condiciones de demanda y oferta de transporte en el momento dado. Por tal motivo, para el presente informe el cálculo se hizo en base a datos relevados de fuentes de mercado e informantes calificados, aunque debe reiterarse que estos valores son únicamente orientativos y pueden variar en cada caso particular.

Tomando como base las tarifas de fletes relevadas y contrastando con los precios de referencia de los granos de la Cámara Arbitral de Cereales (CAC) de esta Bolsa de Comercio de Rosario (se toma el precio promedio del segundo trimestre), se observa que el costo de transporte de granos desde las zonas más alejadas de los puertos habría tenido una alta incidencia en el precio de la mercadería.

A modo de ejemplo, el costo de trasladar la mercadería desde la provincia de Salta (localidades como Las Lajitas o Joaquín V. González) hasta el Gran Rosario habría representado un 28% del precio del maíz y un 19% del precio de la soja.

Esta incidencia equivale a más de dos veces y media la observada para el caso de los productores de la Zona Núcleo. Suponiendo una distancia de 180 km al Gran Rosario, los costos de transportar los granos desde esta región a los puertos y plantas del Up-River habrían representado un 11% para el maíz y 7% para la soja.

Esto es lógico, ya que el costo del flete está directamente relacionado con la distancia recorrida, el consumo de combustible, el tiempo de traslado y los costos operativos asociados, que aumentan proporcionalmente en trayectos más extensos.

Por último, para tomar una noción de cuál fue la situación en los principales competidores de Argentina durante el período, resulta conveniente comparar con lo que ocurrió en Brasil y Estados Unidos.

Para ello se procedió a comparar el costo del flete para una distancia de 320 km, el equivalente a 200 millas, en los tres países y comparar para una distancia de 1.150 km entre Argentina y Brasil (no se incluyó a Estados Unidos en este último porque en distancias largas el país norteamericano opta por otro tipo de transporte, como el tren o la barcaza). Se ha tomado el tipo de cambio oficial promedio entre abril y junio para convertir las tarifas en pesos a su equivalente en dólares, de lo que resultaría que el costo en dólares medido por tonelada por kilómetro recorrido en Argentina (US$ 0,94 /t/km) se estima un 32% más caro que en Brasil y un 28% más caro que en EE. UU.

Uno de los factores que explica esta dinámica de los costos medidos en dólares y un valor resultante por encima de países comparables es la evolución del tipo de cambio en los meses de análisis. Luego de anunciado el nuevo esquema cambiario a mediados de abril, el tipo de cambio mostró una tendencia descendiente entre los meses de abril y junio, llegando incluso a acercarse a la banda inferior del esquema inicialmente establecido por el Banco Central.