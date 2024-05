- Publicidad -





El Área de Tránsito municipal realizó durante los días jueves 9 y viernes 10 de mayo, dos jornadas de taller sobre Educación Vial, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios.

Participaron integrantes de las categorías Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13 y Sub 15 de la Escuelita de Fútbol del Club Atlético Hasenkamp y se trabajó sobre seguridad vial, normas de tránsito y la correcta circulación de la bicicleta.

Los inspectores municipales llevan adelante este ciclo de talleres con todas las instituciones locales, para fortalecer y fomentar la convivencia vial.