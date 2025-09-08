- Publicidad -





El rodado, que se encontraba sin medidas de seguridad, fue sustraído en la vereda de la sala de juegos ubicada en zona céntrica. El ilícito fue cometido por una persona en situación de calle.

La guardia de la dependencia tomó conocimiento a través de un llamado telefónico, de la faltante de una bicicleta Philco rodado 29, color negra con letras anaranjadas. El medio de movilidad había sido dejado en la vía pública, sin medidas de seguridad, por su propietaria y durante la jornada laboral de la misma, en la Sala de Juegos ubicada en el centro de Crespo.



Con una investigación en marcha, los investigadores se apoyaron en los registros fílmicos aportados, pudiendo individualizar al presunto autor. Las sospechas del ilícito recayeron sobre un ciudadano de 38 años de edad, quien se encuentra en situación de calle. Con la complejidad de no presentar domicilio fijo, el personal se abocó a recorrer uno a uno los lugares que habitualmente frecuenta al momento de pernoctar. Finalmente el sujeto fue hallado y tenía bajo su dominio una bicicleta de características coincidentes con las descriptas por la denunciante. El rodado fue secuestrado en forma preventiva.

- Publicidad -





En tanto que el acusado fue demorado en el lugar y por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, Dra. Evangelina Santana, fue trasladado en calidad de aprehendido hasta Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Personales y el médico policial. El sujeto quedó supeditado a las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Hurto; en tanto, el medio de movilidad será restituido en buenas condiciones.

SOLNoticias