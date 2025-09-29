- Publicidad -





El pasado sábado, mediante la Tómbola de Entre Ríos, se realizó el sorteo final del Bono Contribución, que entregó importantes órdenes de compra a sus participantes.

El premio mayor, una orden de compra de $3.000.000, quedó en manos de Alina Keiner, quien resultó favorecida con el número 869.

El listado completo de ganadores es el siguiente:

Nº 869 – Alina Keiner → Orden de compra de $3.000.000 Nº 745 – “López y Orsini” → OC de $1.000.000 Nº 078 – Rodolfo Francisco Müller → OC de $500.000 Nº 980 – Hugo Erhardt → OC de $250.000 Nº 617 – Gladis Hollmann → OC de $100.000 Nº 639 – Héctor R. Herbel → OC de $100.000 Nº 620 – Silvia Sorassio → OC de $100.000 Nº 201 – Ernesto Mohr → OC de $75.000 Nº 415 – Edelma Nerea Guinder → OC de $75.000 Nº 006 – Aluexa Argentina SA → OC de $75.000 Nº 341 – Valeria Fleita → OC de $50.000 Nº 449 – Isabel Haberkorn → OC de $50.000 Nº 177 – Axovo SRL → OC de $50.000 Nº 054 – Elvio Gassmann → OC de $50.000 Nº 995 – Sofía Godoy → OC de $50.000 Nº 014 – Laura Nanio → OC de $30.000 Nº 075 – Dionisio Folmer → OC de $30.000 Nº 487 – Emilio Beisel → OC de $30.000 Nº 945 – Iván Alanís → OC de $30.000 Nº 848 – Tecnovo SA → OC de $30.000

