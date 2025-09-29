El pasado sábado, mediante la Tómbola de Entre Ríos, se realizó el sorteo final del Bono Contribución, que entregó importantes órdenes de compra a sus participantes.
El premio mayor, una orden de compra de $3.000.000, quedó en manos de Alina Keiner, quien resultó favorecida con el número 869.
El listado completo de ganadores es el siguiente:
-
Nº 869 – Alina Keiner → Orden de compra de $3.000.000
-
Nº 745 – “López y Orsini” → OC de $1.000.000
-
Nº 078 – Rodolfo Francisco Müller → OC de $500.000
-
Nº 980 – Hugo Erhardt → OC de $250.000
-
Nº 617 – Gladis Hollmann → OC de $100.000
-
Nº 639 – Héctor R. Herbel → OC de $100.000
-
Nº 620 – Silvia Sorassio → OC de $100.000
-
Nº 201 – Ernesto Mohr → OC de $75.000
-
Nº 415 – Edelma Nerea Guinder → OC de $75.000
-
Nº 006 – Aluexa Argentina SA → OC de $75.000
-
Nº 341 – Valeria Fleita → OC de $50.000
-
Nº 449 – Isabel Haberkorn → OC de $50.000
-
Nº 177 – Axovo SRL → OC de $50.000
-
Nº 054 – Elvio Gassmann → OC de $50.000
-
Nº 995 – Sofía Godoy → OC de $50.000
-
Nº 014 – Laura Nanio → OC de $30.000
-
Nº 075 – Dionisio Folmer → OC de $30.000
-
Nº 487 – Emilio Beisel → OC de $30.000
-
Nº 945 – Iván Alanís → OC de $30.000
-
Nº 848 – Tecnovo SA → OC de $30.000
