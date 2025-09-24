- Publicidad -





La Escuela Municipal de Crespo cumplió con un nuevo capítulo del Torneo Oficial de la Asociación Paranaense de Voleibol.







El sábado 24 de septiembre jugaron las chicas de la categoría Sub 14 de Crespo azul, en las instalaciones del Centro Juventud Sionista de Paraná. Fue derrota ante Neuquén rojo (2-0) y ante las locales (2-0).

El plantel estuvo integrado por: Ariana Olivera, Guadalupe Laguna, Xiomara Schonfeld, Celene Kern, Felicia Alba, Justina Di Bello, Alfonsina Appelhans, Valentina Prediger y Malena Steinle Gareis. DT: Mauro Holdstein.

• ENCUENTRO RECREATIVO

Planteles de las categorías Sub 12, Sub 14 y Recreativos de la Escuela Municipal de Crespo participaron en un encuentro que se desarrolló en General Racedo. La actividad fue organizada por la Escuela Nº 11 »Almafuerte’ y se jugó en el Polideportivo ‘Manuel Alvarez’. En la agradable jornada deportiva y de camaradería también estuvieron las formaciones de Racedo y de Puiggari.