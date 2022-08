- Publicidad -





Qué es la muerte súbita y como se puede prevenir

La Sociedad Argentina de Cardiología y la Fundación Argentina de Cardiología instituyó del 20 al 27 de agosto de cada año la “Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita”, para concientizar a la población sobre la importancia de tomar cursos de reanimación pulmonar (RCP) y conocer las maniobras adecuadas para tratar una muerte súbita.

Alrededor del 10% del total de las muertes son súbitas. Generalmente se producen cuando una alteración del ritmo cardíaco no permite el buen funcionamiento del corazón y, por lo tanto, deja de bombear la sangre al cerebro y al resto del cuerpo.

Una muerte es súbita cuando no se preveía que la persona falleciera y no había una causa conocida predisponente. También se denomina así cuando el fallecimiento no es producto de un accidente y, a la vez, se sucede rápidamente en el lapso de una hora o cuando se está durmiendo.

Para la prevención, lo más importante es llevar una vida saludable, sin fumar, manteniendo un peso y cintura correctos para la altura y el sexo de la persona, hacer ejercicio físico leve a moderado y realizarse los controles médicos.