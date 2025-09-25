Se terminaron las «retenciones cero»: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de u$s7.000 millones

- Publicidad -





La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció el fin del esquema de «retenciones cero» para las exportaciones del sector agropecuario, ya que alcanzaron en tan solo tres días el tope dinerario que había impuesto el Gobierno Nacional.

Se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que gozaban de la eliminación de las retenciones para las exportaciones de granos.

Se espera que en las próximas ruedas se produzca un volumen récord en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) tras la liquidación de esos dólares en el Banco Central (BCRA).

«Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto. A partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025«, comunicó ARCA.