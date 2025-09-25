Se terminaron las «retenciones cero»: las exportaciones del agro ya alcanzaron el cupo de u$s7.000 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció el fin del esquema de «retenciones cero» para las exportaciones del sector agropecuario, ya que alcanzaron en tan solo tres días el tope dinerario que había impuesto el Gobierno Nacional.
Se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que gozaban de la eliminación de las retenciones para las exportaciones de granos.
Se espera que en las próximas ruedas se produzca un volumen récord en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) tras la liquidación de esos dólares en el Banco Central (BCRA).
La Sagyp confirmó que las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior equivalieron a 11,47 millones de toneladas, tasadas en u$s4.181 millones. El 80% representó soja, aceite de soja y subproductos de soja, en tanto que el 20% restante significaron envíos de trigo pan y aceite de girasol.
Las exportaciones superaron el récord anterior del 31 de agosto de 2018, ya que este miércoles se duplicó la cantidad.
En este marco, según consignó Ámbito, la consultora 1816 marcó que «en las próximas jornadas tendremos una liquidación extraordinaria de divisas». Además, destacó el rol del respaldo del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al de Javier Milei, que lleva a un «cambio fenomenal en las condiciones de mercado».