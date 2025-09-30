- Publicidad -





La iniciativa busca transformar el lugar en un pulmón verde que aporte biodiversidad y conciencia ambiental a la ciudad.

El Parque Industrial Crespo sumó esta semana un nuevo espacio de vida y naturaleza con la plantación de 40 árboles en un predio municipal ubicado sobre calle Francisco Sagemüller.

Del total, el 80% de los ejemplares fueron producidos en el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, con predominio de especies autóctonas, acompañadas de algunas exóticas que complementan la riqueza natural.

El intendente Marcelo Cerutti encabezó la jornada, destacando que “mediante la forestación seguimos realizando un aporte trascendental a la naturaleza, creando conciencia mediante las líneas de ambiente que llevamos adelante desde la gestión de gobierno”. También subrayó la diversidad lograda en esta plantación, fruto del trabajo del vivero municipal.

Además del intendente, participaron integrantes del equipo de gobierno y personal municipal: Evangelina Schmidt, Agustín López, Miguel Pusineri, Sofía Ballespin, Francis Jacob y Noemí Borselli, quienes acompañaron la tarea de forestación.

Con esta acción, Crespo suma un nuevo espacio verde que no solo embellece el entorno, sino que también se convierte en un legado ambiental para las próximas generaciones.

