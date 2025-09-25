- Publicidad -





El próximo martes 30 de septiembre se realizará la apertura de sobres para ejecutar obras en la Escuela J.C. Nº 56 Francisco Ramírez de Diamante. Con una inversión provincial de más de 37 millones de pesos, se intervendrá el sistema sanitario, dormitorios, cocina y espacios comunes, garantizando mejores condiciones edilicias para los estudiantes.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, llevará adelante la apertura de sobres para la ejecución de obras en la Escuela Nº 56 «Francisco Ramírez» de la ciudad de Diamante. El acto se realizará el martes 30 de septiembre a las 11 horas.

- Publicidad -





La intervención proyecta una serie de mejoras edilicias que incluyen la optimización de la instalación sanitaria, baños, vestuarios, dormitorios y cocina, además de refacciones en distintos espacios del edificio escolar. La inversión provincial prevista asciende a 37.326.524 pesos, con un plazo de ejecución de 60 días corridos.

La escuela se ubica sobre avenida Presidente Raúl Alfonsín Nº 1225 y cuenta con una matrícula de 40 estudiantes. Además del desarrollo de clases y talleres, el establecimiento dispone de comedor y albergue escolar, siendo la única escuela de este tipo en todo el departamento Diamante.

La Escuela Nº 56 cumple un rol estratégico en la atención y contención de niños en situación de vulnerabilidad, articulando con distintos organismos del Estado. Por ello, el acondicionamiento de sus espacios es fundamental para posibilitar un ámbito adecuado que favorezca el bienestar y la inclusión educativa de sus estudiantes.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la importancia de esta intervención para la comunidad educativa: «Desde el inicio de la gestión asumimos el compromiso de avanzar con obras que mejoren la infraestructura escolar en el territorio provincial. Esta apertura de sobres en Diamante es parte de una planificación que iniciamos en abril y ya suman más de 50 proyectos de intervenciones en escuelas, con el objetivo de brindar espacios más seguros, cómodos y funcionales para los gurises y docentes».

El proyecto incluye refacciones en los dormitorios, donde se instalará mobiliario adecuado para reemplazar los elementos precarios actuales, y en el núcleo sanitario, con obras que permitirán mayor funcionalidad en los espacios de uso común. También se intervendrá la cocina, incorporando nuevos muebles bajo mesada, revestimientos y mejoras que aportarán mayor higiene y seguridad.

Otras acciones previstas son la reparación de la sala de nivel inicial, con el reemplazo de mamparas dañadas, y la optimización del sistema de provisión de agua, con nuevo tanque cisterna, bomba y tablero de comando. En total, se refaccionarán 18 m2 de pisos, más de 50 m2 de revestimientos en sanitarios y cocina, además de unos 100 m2 de pintura en distintos sectores del edificio. (APFDigital)