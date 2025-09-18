- Publicidad -





Afortunadamente el joven conductor alcanzó a bajarse y evitar lesiones. Debieron trabajar los Bomberos

El personal policial de la Comisaría de General Racedo, al anochecer de este miércoles, asistieron al conductor de un automóvil Ford Focus que transitaba por el camino Puiggari a Racedo, cuando debió detenerse por un desperfecto mecánico que generó el inicio de fuego, el cual terminó afectando la totalidad del rodado.

La rápida reacción del joven conductor de 31 años impidió que sufriera lesiones, pero lamentablemente se registró la pérdida material total del rodado.

Con prontitud asistieron unidades del cuartel de Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín, quienes controlaron las llamas que ya se habían extendido hacia los espacios de ambas banquinas, por lo que se interrumpió el tránsito en el sector con señalización de los agentes policiales, hasta la finalización de las tareas de extinción, para permitir nuevamente la circulación.

