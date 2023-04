- Publicidad -





La Municipalidad de Crespo firmó recientemente un convenio con una empresa para informatizar el sistema de cobro de multas. La nueva modalidad comenzará a funcionar a mediados de mayo. Tendrá por objetivo eliminar el uso del papel y facilitar la tarea de los inspectores

El Director de Seguridad y Prevención Urbana de la Municipalidad de Crespo, Sergio Schneider, habló con SOLNoticias sobre la implementación de un sistema informático para elaborar actas e infracciones que comenzará a funcionar a mediados de mayo.

Sergio Schneider se refirió al proceso de informatización del cobro de infracciones que se llevará a cabo en la ciudad. Contó que la municipalidad de Crespo ya firmó el convenio con una empresa de la ciudad de Corrientes para informatizar las infracciones. La nueva modalidad además de Tránsito podrá aplicarse en las áreas de Bromatologia, Obras públicas, Salud Animal y Guardia urbana.

El funcionario recordó que desde hace un tiempo la municipalidad empezó a trabajar en la eliminación del uso del papel y reemplazarlo por un sistema informático, «estamos ahora abocados en este tema de las infracciones», dijo. El nuevo sistema tendrá un servidor por el que pasarán directamente al juzgado todas las las actas con fotografías, con la explicación de la infracción cometida, con la notificación al infractor y en los casos en que sea necesario pasarán a la Agencia Nacional de Antecedentes de Infracciones de Tránsito. «Todo va a quedar registrado, se van a eliminar los errores de confección de acta, las dudas, todo ese tipo de cosas porque va a estar todo específico en el sistema. Va a ser de gran ayuda, sobre todo para los inspectores y para el ordenamiento general de la ciudad porque comenten muchas infracciones de tránsito», opinó.

Ante la pregunta sobre los reclamos de los infractores, el entrevistado explicó que la ordenanza municipal contempla el descargo que corresponde a cada infractor con éste sistema también y va a quedar a juzgar por el Juez de faltas. «La figura del Juez de Faltas es fundamental porque tiene una serie de sanciones que ya están establecidas de acuerdo al tipo de infracción y porque tiene un marco ya preestablecido con los que tienen que pagar, pero también va a tener decisiones personalizadas en los casos que haya algún descargo que se interponga», comentó.

Sobre el nuevo Sistema de Informatización, anunció que la licitación cerró hace unos días con una empresa de Corrientes. Ya fueron firmados todos los convenios y el próximo paso será dictar capacitaciones para los inspectores, la guardia urbana, los de tránsito y los de Obra pública y Obra privada. Luego de eso comenzará a funcionar el sistema, aproximadamente para mediados de mayo.

El nuevo sistema facilitará el trabajo de los inspectores, sintetizará muchos problemas, los accidentes de tránsito que ocurran también se labrarán a través del sistema. «El tema de los accidentes de tránsito nosotros lo hacemos como una cuestión fundamentalmente de estadística, los seguros generalmente no requieren las actas que hacemos en la municipalidad porque se manejan por otro lado», aclaró. «Las compañías se encargan de resolver las cuestiones. Le damos la posibilidad al que comete un accidente de que se le toman todos los datos a la otra persona del vehículo porque generalmente eso no se hace, pero es responsabilidad de cada uno, si yo tengo un accidente estoy obligado a pedirle los datos a la otra persona a la que colisione o me colisionó y los datos del vehículo porque lo tengo que informar a mi seguro y hoy por hoy ya la gente sabe que el inspector se encarga de levantar todos los datos y después van por la oficina y piden la copia», comentó y luego aclaró que cuando esté el sistema ya va a ser más difícil porque va a estar en el en el servidor y va a haber que obtenerlo de otra manera, «son algunas detalles que tenemos que ir ajustando».

El cobro de actas «no persigue una finalidad lucrativa sino correctivo»

Más adelante aclaró que labrar infracciones no tiene un objetivo lucrativo sino fundamentalmente correctivo. Luego dijo que el motivo es que «se trabaja mucho en la doble línea, Crespo tiene un problema grande de estacionamiento. Algún día habrá que establecer el estacionamiento medido sobretodo en las zonas del microcentro que ya la tenemos más o menos establecida, pero no hemos logrado encontrar un sistema que sea efectivo». Según comentó, hay muchas municipalidades cercanas y de otras provincias que han ensayado a lo largo de los años diferentes sistemas y todos tienen alguna parte débil. «Lo ideal sería la informatización también del sistema de estacionamiento medido, pero hay mucha gente que todavía no maneja los medios informáticos y Crespo de las ciudades de los alrededores es la que más gente viene todos los días por distintas razones. En la época de la pandemia cuando controlamos el ingreso contábamos entre cinco o seis mil autos que entraban por día, y eso no pasa en cualquier lado», contó y reafirmó que en Crespo hay un gran problema de estacionamiento en la zona céntrica por las clínicas, por la Cooperativa LAR, y por todo el movimiento comercial. También los camiones representan un problema para el tránsito, «pero si no hubiera camiones Crespo no sería lo mismo, entonces creo que por ahí también pasan algunas cuestiones que tenemos que resolver», consideró.

Sobre los beneficios de la informatización, dijo que va a permitir ordenar y hacer un poco más fácil el trabajo de los inspectores. Sin embargo los infractores nunca están conformes, «si el inspector lo aborda siempre va a discutir», dijo.

Infracciones frecuentes

Más adelante comentó sobre las infracciones más comunes que se cometen a diario en la ciudad.»Los autos con las balizas encendidas no habilita a estacionar en cualquier lado y ponen la baliza para que no lo lleven puesto, pero la baliza es para otra cosa. También en los establecimientos educacionales se cometen muchas infracciones en presencia de los chicos, en presencia de los docentes, en presencia de los inspectores, cosas que habría que realmente corregir porque estamos enseñando cosas que no corresponden a las criaturas. Los domingos y los sábados a la tarde cuando la gente sale a dar la vuelta llevan a los chiquitos en la falda, el hombre que va conduciendo si tienen que frenar en forma brusca pueden aplastar al niño con el volante, o llevan a los chicos en el asiento trasero y van con la cabeza afuera mirando por la ventanilla, cosas hechas con inconsciencia. Pasan muy pocos accidentes a pesar de la cantidad de infracciones», ejemplificó.

En el centro y el microcentro están pintadas las sendas peatonales, las líneas de frenado, está todo establecido pero la gente no respeta las sendas, pasan por cualquier lado», dijo. También agregó que otro gran problema es que la gente habitualmente camina por la calle en muchas calles de Crespo. Reconoció que tal vez falten algunas veredas y habría que hacer algún programa para construir veredas debido al gran peligro que representa que haya chicos caminando por Avenida Independencia o calle Buenos Aires, calles altamente concurridas. Además agregó que calle Alem es mano y la gente va en contramano en bicicleta y motos, y aunque hay veredas y son amplias la gente se acostumbró a caminar por la calle. El entrevistado si bien consideró que es un problema a solucionar consideró que los peatones y automovilistas tienen responsabilidad, «por eso digo hay muy pocos accidentes a pesar de la cantidad de infracciones que se cometen, tanto de un lado como del otro, me refiero al peatón y al automovilista».

El Camino Escolar fue un proyecto que no funcionó por falta de aceptación de la gente

Sobre el camino escolar que se había implementado unos años atrás contó que no funcionó por falta de aceptación de la gente. «Los chicos debían dejarse a una cuadra o a dos cuadras de cada establecimiento donde estaban están establecidos los lugares de estacionamiento para que los chicos puedan bajarse y caminar hacia la escuela en lugares obviamente seguros porque ya están los senderos establecidos pero no se pudo llevar a cabo. La gente no lo aceptó». Consideró que es muy difícil implementarlo en Crespo porque cada uno quiere llegar lo más cerca del establecimiento posible. Explicó que se trata de un gran problema de educación por parte del peatón, el ciclista, el motociclista y el automovilista. Sin embargo aclaró que los crespenses cuando viajan a otros lugares sí respetan las leyes de tránsito de otros lugares. «En Brasil o Uruguay hay cosas que no se permiten y la gente de Crespo las respeta, acá no se respeta mucho al peatón. El conductor no sabe dar paso al peatón.

La estadística muestra que la mayoría de los accidentes los protagonizan conductores de afuera

Luego reiteró que cuando ocurren accidentes se hacen las actas a los fines estadísticos. «Cuando salen las estadísticas anuales vemos cómo nos está yendo en el área de tránsito y ahí determinamos, por ejemplo, que el 22 o el 23% de los accidentes que pasan en Crespo son protagonizados por gente de afuera. Creemos que es por el desconocimiento de la ciudad en algunos casos, pero no faltan nomenclaturas. Las nomenclaturas de Crespo están casi en todos los barrios nuevos inclusive. Las manos, las contramanos, está todo indicado. Creo que hay exceso de cartelería todavía y sin embargo la gente no mira los carteles», concluyó.

