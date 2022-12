- Publicidad -





Teniendo en cuenta la final del Mundial de fútbol Qatar 2022 que tenga como protagonista al seleccionado nacional enfrentando al seleccionado francés, se acordó el adelantamiento al día sábado de la mayoría de los encuentros que debían jugarse el domingo.

La final de primera división entre Unión Agrarios Cerrito y Viale FBC se jugará el sábado 17 desde las 17.30 en Cerrito. En la ida empataron sin goles.

En sub 20, el único partido que se jugará el domingo, desde las 18.00 hs entre Cañadita y Viale FBC.

En sub 13, el sábado a las 17.30 hs. Litoral recibe a Independiente FC, en sub 17 el mismo día a las 19.00 será local del Deportivo Bovril. En tanto que el viernes, en sub 15 Deportivo Bovril recibe a Viale FBC desde las 19.00 hs.