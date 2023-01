- Publicidad -





Emotivo acto con presencia de funcionarios y legisladores provinciales. Nómina de los integrantes del flamante Consejo Comunal.

El lunes 2 de enero a la noche, con un acto formal realizado en la plaza de la aldea, quedó conformada la flamante Comuna de Aldea San Rafael. A la presidente Roxana Toloy la acompañan como consejeros titulares Gonzalo Luis Kemerer, Mauricio Ezequiel Schmidt, Sergio Daniel Senger, Leonardo Daniel Pfarher y Valeria María Senger. Como suplentes están Martín Ramón Jumilla, Adrián Vicente Schoenfeld y Melina Fernanda Hollan.

Entre las autoridades presentes estuvieron la Ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero, los legisladores provinciales Juan Carlos Kloss, Gustavo Zavallo y Julián Maneiro; además de intendentes, presidentes de Juntas y Comunas de la zona y representantes de instituciones locales y de la región. Las oradoras fueron Toloy y Romero. La bendición estuvo a cargo del Padre Simón, de la Parroquia San José de Crespo.

La escribana Carolina Sarfatti certificó el traspaso, antes de la toma de juramento a los consejeros electos. Romero tomó juramento a Toloy y la flamante presidente comunal al resto de los integrantes del Consejo. Las firmas de actas dieron por culminada la parte formal, seguida por un gran número de vecinos que se acercó al lugar.

Para el final, un show de fuegos artificiales fue el anticipo del cierre, a cargo de Maravillas Alemanas, que brindó su tradicional show musical, como corolario de una noche histórica.

Emociones

En su alocución, Toloy manifestó que “Estoy emocionada por todo lo que está pasando, convencida de que en algunos años se recordará esta fecha en el que San Rafael formalizó su traspaso de Junta a Comuna. Venimos insistiendo con la idea de que es un cambio histórico y así lo siento, porque más allá del cambio de denominación, nuestros vecinos deben saber que pasar a ser Comuna, en lo práctico, en el día a día, significa fortalecer nuestra autonomía y, por qué no decirlo, significa también un incremento significativo de los recursos que percibiremos como órgano de gobierno, tan necesarios para el crecimiento de la aldea y tan importantes en tiempos complicados que vive todo nuestro país”.

Recordó que “Están acá representantes de diferentes signos políticos y es una buena imagen que bajamos a la sociedad. Porque acá lo importante es que ganan nuestros vecinos, nuestra comunidad. Ganan todos, sean del partido que sean, les interese o no la política. Los cambios y mejoras serán para todos”.

Indicó que “Yendo hacia atrás, tan solo unos meses, todavía me emociono al recordar el día en que nos confirmaron la noticia de que diversos poblados entrerrianos, entre ellos nuestra aldea, fueron declaradas Comunas, en el marco del Decreto Nº 2.586 aprobado desde el Ministerio de Gobierno y Justicia. Nos explicaron que la norma establecía que a partir del 1º de enero de 2023, desde el gobierno local, podríamos disponer de los fondos necesarios provenientes de la coparticipación nacional y provincial. Parecía lejano, pero el día llegó”.

“No es casual, es necesario”

Toloy opinó que “Esto que sucede no es casual. Es necesario, porque nuestra comunidad experimentó un crecimiento significativo y es necesario contar con un presupuesto más razonable que atienda las diferentes problemáticas que se presentan, consiguiendo a partir de esta confirmación mayor independencia. En lo práctico, incluye la potestad para el dictado de ordenanzas, alcance de facultades tributarias, ejercicio de poder de policía, la posibilidad de realización de obras públicas, la prestación de servicios básicos y la regulación de la forma de adquisición de bienes. Permite a nuestra comunidad valerse de herramientas institucionales como la constitución de un órgano deliberativo que nos permita dictar nuestras ordenanzas y tener facultades para aplicar tasas y potestad para la adquisición de bienes con autonomía”.

Resaltó que “Sabemos cuáles son las necesidades. Necesitamos cordón cuneta, juegos saludables, mantener caminos, arreglar el cementerio, seguir ayudando a las instituciones, sumar eventos culturales, por ejemplo. Pero vamos también por más. El pavimento anhelado tantos años para unirnos con Santa Rosa está también a punto de concretarse. Y si todo marcha bien, se podrá concretar también el pavimento del acceso principal también en este 2023”.

“Necesitamos buenos caminos para trabajar y vivir. Para ir a la escuela o el Centro de Salud. Para entrar y salir de San Rafael sin mirar el cielo, si va a llover o no. Queremos previsibilidad. Y lo estamos logrando. Las pasamos todas en estos años. No fue fácil siendo Junta de Gobierno transitar una pandemia, y lo hicimos. Ahora hay que seguir trabajando, con aciertos y errores, pero siempre con buena voluntad. Pusimos todo, siempre. Nada tenemos para reprocharnos. Y estamos convencidos de que se viene lo mejor. Me siento capacitada y sé la responsabilidad que conlleva esta función, para llevar de la mejor manera el cargo y cumplir con la comunidad”, dijo.

“No vamos a improvisar”

Toloy resaltó que “Estoy abierta a escuchar, a que todos aporten ideas para crecer todos juntos. Nos queda un año de gestión, no cuatro, pero haremos todo lo posible junto al equipo que me viene acompañando y lo seguirá haciendo para seguir sumando proyectos y concreciones. Para esta función nos venimos capacitando, aprendiendo. No vamos a improvisar. Sabemos la responsabilidad que implica este cambio. Es una oportunidad, no la vamos a desaprovechar. En lo personal, estoy preparada, no tengo dudas. Les pido que me acompañen. Este no es un logro de Roxana Toloy. Es de la comunidad. Por eso es histórico”.