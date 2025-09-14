- Publicidad -





Dos jóvenes protagonizaron un violento despiste y vuelco en la Ruta 12, a la altura de Cerrito. A pesar del fuerte impacto contra un árbol, ambos resultaron ilesos y fueron dados de alta tras la atención médica.

Un impresionante accidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 7, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 489, en jurisdicción de Cerrito.

- Publicidad -





Un automóvil Chevrolet Corsa II, dominio EDG 945, que se dirigía desde María Grande hacia Cerrito, despistó por motivos que aún se tratan de establecer. El vehículo impactó contra un árbol y terminó volcando, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el rodado viajaban dos jóvenes mayores de edad, quienes fueron asistidos de inmediato y trasladados al hospital local. Afortunadamente, tras los controles médicos, se constató que ambos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Cerrito y Bomberos Voluntarios de la localidad, además de personal médico que intervino en la asistencia. (Ahora)