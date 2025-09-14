Dos jóvenes protagonizaron un violento despiste y vuelco en la Ruta 12, a la altura de Cerrito. A pesar del fuerte impacto contra un árbol, ambos resultaron ilesos y fueron dados de alta tras la atención médica.
Un impresionante accidente ocurrió esta mañana, alrededor de las 7, sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 489, en jurisdicción de Cerrito.
Un automóvil Chevrolet Corsa II, dominio EDG 945, que se dirigía desde María Grande hacia Cerrito, despistó por motivos que aún se tratan de establecer. El vehículo impactó contra un árbol y terminó volcando, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.
En el rodado viajaban dos jóvenes mayores de edad, quienes fueron asistidos de inmediato y trasladados al hospital local. Afortunadamente, tras los controles médicos, se constató que ambos se encontraban en buen estado de salud y no presentaban lesiones de gravedad.
En el lugar trabajaron efectivos de Comisaría Cerrito y Bomberos Voluntarios de la localidad, además de personal médico que intervino en la asistencia. (Ahora)