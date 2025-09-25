- Publicidad -





Se trata de la crespense Dra. Ana Méndez que asumirá el cargo como nueva directora del Notariado, Registro y Archivo de la provincia

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, recibió este jueves en su despacho al secretario de Justicia, Julián Maneiro, quien le presentó a la nueva directora de Notariado, Registro y Archivo, la doctora Ana Méndez.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre los objetivos planteados para el organismo y avanzaron en la diagramación de una agenda de trabajo que permita alcanzarlos.

“Es un gran desafío pero tengo el compromiso de cumplir con los objetivos de ordenar, jerarquizar y modernizar el trabajo de los Registros de la Provincia”, sostuvo Méndez tras asumir la conducción del área.

Desde el Ministerio remarcaron que el trabajo conjunto busca fortalecer el funcionamiento institucional y brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

