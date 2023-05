- Publicidad -





En su paso por la ciudad de Crespo, el dirigente radical y candidato a gobernador Fabián Rogel visitó los estudios de SOLNoticias. Habló de su propuesta de cara a las próximas elecciones PASO 2023 y criticó las internas:»Jugar a la interna no me gusta, vamos a jugar al poder»



El candidato a Gobernador provincial por el radicalismo, Fabián Rogel estuvo recorriendo la ciudad de Crespo en el marco de la campaña electoral y dialogó con SOLNoticias sobre las elecciones y sus propuestas para la provincia de Entre Ríos.

Al ser consultado sobre las recientes elecciones internas desarrolladas dentro del radicalismo provincial, Rogel aseguró no ser partidario de las elecciones internas luego de haber sido elegido por mayoría en las pasadas internas radicales. «No se puede hacer política sin estar con el corazón de la gente, la gente está mal, no come, tiene problemas, le tocó por primera vez en mucho tiempo al peronismo gobernar sin dinero, y los radicales no podíamos haber hecho sino una lista de unidad para la conducción del partido pero hicieron democracia interna, la hicimos, y el pueblo radical nos eligió a nosotros», dijo. Recordó que Fuad Sosa y Sara Foleto quedaron como presidente y vicepresidente del partido radical. «Ahora viene la segunda etapa que es la de enamorar al electorado para ver si podemos ser gobierno», aseveró.



Sobre su relación con el sector que encabeza el intendente de la ciudad de Crespo, Darío Schneider, aseguró que «el que gana gobierna y el que pierde, ayuda; esa es la democracia bien entendida. Fueron ellos los que desataron la interna, yo fui el que intenté buscar un acuerdo pero no fue posible así que obviamente en éste otro proceso vamos a ver qué es lo que quieren hacer ellos respecto a los cargos electivos».

Luego insistió en que «jugar a la interna no me gusta, vamos a jugar al poder. De los cuarenta años de consolidación democrática el radicalismo gobernó ocho, (los dos períodos de Sergio Montiel). Hace treinta y dos años que gobierna el peronismo la provincia de Entre Ríos y creo que hay un desgaste, ya no tiene más para ofrecer el peronismo en la provincia. Creo que Entre Ríos es una provincia extraordinariamente rica y está estancada y creo que viene un tiempo en el cual a mí no me molestaría para nada ser el gobernador radical número doce, en la provincia de Entre Ríos el radicalismo fue once veces gobierno, no somos un partido de circunstancia, somos un partido de gobierno y nos prepararemos ahora para ser gobierno».



Ante la pregunta de por qué al radicalismo le cuesta consolidar candidatos fuertes para la gobernación de la provincia respondió, «porque le gusta jugar más a la interna que al poder. Hay que jugar al poder. La interna es un divertimento democrático interesante pero las cuestiones de la gente pasan por el poder, como transformar la realidad. Se prefiere muchas veces hacerle una zancadilla al adversario interno antes que ganar las elecciones para transformar las cosas. A mi no me gusta jugar a la interna, a mí me gusta jugar al poder».

Qué tendría que cambiar en la provincia

Al respecto de las propuestas comentó que lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es armar un mapa productivo nuevo, «departamento por departamento qué cosas se están produciendo, qué cosas no se pueden producir más, qué cosas el mundo nos demanda más». Considera que el conocimiento que tienen los entrerrianos es mucho, » hay mucha materia gris, mucha materia pensante en la provincia de Entre Ríos, hay que sentarla y ponerla al servicio de la producción, departamento por departamento, ciudad por ciudad, como se puede hacer valor agregado, qué está consumiendo el mundo, y en seis meses hay que armar un nuevo mapa de la producción». Luego dijo que acompañado a eso se debe hacer una inversión grande en infraestructura, «si nosotros no tenemos una infraestructura acorde no podemos multiplicar la producción con calidad, con valor agregado si no tenemos la infraestructura básica. La realidad debe volver a ser lo que fue, no puede ser que haya que ponerle plata o pagar el combustible a las máquinas de vialidad para que hagan un camino colector para que los caminos de la producción estén al día, son cuestiones que hemos retrocedido muchísimo tiempo, hay que ver eso».

Habló también sobre el sistema de salud en la provincia. «Hay que ver que vamos a hacer con el IOSPER, hay que volver a un instituto que tenga participación de los trabajadores, de los jubilados, pero lo debe conducir el Estado, cuando al IOSPER lo conducía el Estado no se escuchaba que hubiera problemas», dijo.

Agregó luego que hay que ver por el sistema previsional, ya que según consideró, el sistema previsional en la provincia va a colapsar, «en cinco años no se va a jubilar nadie, hay que mirar ese proceso porque el patrón es el patrón único, y lo que mensualmente se va en materia previsional, no digo que sea un gasto pero hay que modificarlo, pero hay que mirar. Yo vengo de ser presidente de la caja de jubilaciones de Feliciano, de las Fuerzas Armadas y sé cómo son los números, se necesitan de cuatro activos para que haya un jubilado con sus aportes, ese es el promedio, esa relación tiene que mirarse, tenemos que hacer una revisión completa», aseguró.



Rogel reiteró que el Estado provincial tiene que volver a tener una nueva matriz productiva, un proceso de inversión en lo que hace a la infraestructura. «Prácticamente poner a vialidad al servicio de la producción, tenemos que habilitar si o si los puertos de Entre Ríos, es inconcebible,tenemos el puerto de aguas profundas en Ibicuy y es la tercera vez que se caen los muelles. La hidrovía debe hacerse realidad», dijo.



Ante la consulta de cómo está viendo el gobierno provincial de Gustavo Bordet, dijo «tiene buena imagen según como aparece en las encuestas, pero creo que la está llevando modo avión, se contenta con la administración de la cosa pública, el gobernante tiene dos responsabilidades, una es la administración de la cosa pública, es importante, pero no lo más importante». Según dijo, la transformación profunda es a lo que se debe dedicar un gobierno, «y acá de transformación veo poco, veo poquito de administración y nada de transformación». Recordó que la obra más importante para el desarrollo de la provincia fue el gasoducto y fue traída por un gobierno radical. «Esas son obras de transformación«, manifestó.



Sobre el final de la entrevista consideró que comparada a las otras provincias del centro, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, es la de menor crecimiento. «Hace 169 años Entre Ríos discutía con Buenos Aires qué país queríamos ser, hoy somos la hermana pobre de la región centro, eso demuestra que algo ha pasado, no ha habido cataclismos terribles que ameriten esa cuestión, pero es una provincia que creo que está dormida y si uno pone la inteligencia al servicio de hacer que ésta provincia nuevamente despegue volveremos a ser, debemos volver a ser una más de la región centro», dijo.

Las PASO serán en el mes de junio y noviembre las elecciones generales. «Me hubiera gustado haberlo resuelto despegado de las elecciones nacionales porque sino después no sabemos qué discurso predomina, pero ya se resolvió eso y se va a votar en conjunto», finalizó.

