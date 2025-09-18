- Publicidad -





De esta manera hubo modificaciones en la sesión del 10 de julio, cuando Senadores le dio la media sanción al proyecto ya que ese día De Angeli había apoyado la iniciativa y Olalla no estuvo presente. Cora por su parte mantuvo el voto positivo en ambas sesiones.

La Cámara de Senadores aprobó con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones el insistir con la promulgación de la ley que establece una redistribución automática y diaria de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.

El desempeño de los tres senadores que representan a Entre Ríos no fue unánime. El motivo se debe a que Stefanía Cora de Unión por la Patria y Stella Maris Olalla de la Unión Cívica Radical votaron a favor de la insistencia pero Alfredo De Angeli del PRO opto por abstenerse.

Al respecto, el presidente del Bloque del PRO explicó el motivo de su decisión: “El 10 de diciembre del 2023, el gobernador Rogelio Frigerio encontró una provincia quebrada, endeudada y con obra pública judicializada por lo que está intentando a traves del diálogo resolver los problemas gravísimo con el Gobierno nacional. Por lo que a fin de no cortar el vínculo para financiar la provincia voy a abstenerme”.

A su vez se solidarizó con los demás mandatarios que están reclamando los recursos adeudados: “son cosas que le pertenecen a las provincias”.

