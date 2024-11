- Publicidad -





Este martes se desarrolló una reunión conjunta de tres Comisiones: Salud Pública y Drogadicción, Ambiente y Desarrollo Sustentable, y de Producción, para abordar el proyecto de ley por el que se adoptan buenas prácticas en materia de fitosanitarios en la Provincia de Entre Ríos. Este encuentro contó con la presencia de representantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos (BPA-ER).

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, pretende garantizar la calidad e inocuidad de los productos derivados de la actividad productiva, de proteger y conservar la salud, de gozar de un ambiente sano y equilibrado y de favorecer una producción agrícola que contribuya a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural sostenible.

La reunión se llevó a cabo en el salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de Diputads y estuvo encabezada por quien preside la comisión Salud Pública y Drogadicción, Hernán Méndez (Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gloria Cozzi (Concordia – Juntos por Entre Ríos) y el presidente de Producción, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos). Fueron parte los integrantes Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), y Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos).

En calidad de invitados, participaron representantes de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos (BPA-ER): el coordinador y docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Pablo Guelperín; Juan Pablo Cerini, del Consejo Empresario de Entre Ríos; Manuel Villagra, de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y María de los Angeles Lesman, de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).

En esta reunión, Pablo Guelperín expuso ante los senadores diferentes conceptos acerca de las buenas prácticas agropecuarias, entre las que incluyen la aplicación de fitosanitarios. En su disertación también explicó la necesidad de la sanción de este proyecto de ley: “Lo que estamos solicitando a las autoridades de la provincia es que sancionen una ley que mantiene un marco regulatorio moderno. Tenemos una ley que tiene 44 años, y durante este tiempo las buenas prácticas agropecuarias han evolucionado” y remarcó que “la ley que tenemos aquí no es una mala, pero tiene los defectos de no contemplar alguna de las actualizaciones, modernizaciones, y cambios que han venido desde la producción agropecuaria. Y eso es lo que propone la ley para poder seguir utilizando una herramienta que hoy es la que nos permite no perder el volumen de cultivos”.

Una vez finalizada la presentación, hubo un intercambio entre los senadores y los representantes del BPA-ER, donde abordaron temáticas como las distancias permitidas a la hora de aplicar fitosanitarios en zonas urbanizadas o escuelas, las cantidades permitidas y las sustancias habilitadas, como también diversas cuestiones relacionadas a la salud y la responsabilidad de los productores agropecuarios.

El senador Otaegui, en nombre de los legisladores presentes, agradeció a la BPA-ER por “brindar toda la información posible” y afirmó que “continuará el debate para conseguir un despacho de comisión consensuado y poder sancionar esta ley que el sector agropecuario está necesitando”.