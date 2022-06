- Publicidad -





El sábado 18, a las 16:30, en el Auditorio Eva Perón se proyectará en Crespo un documental titulado «Evolución y Sacrificio» que aborda la vida del baterista mendocino Gustavo Meli. Además brindará una clase magistral para músicos de la ciudad



En diálogo con SOLNoticias, el organizador, Martin López habló al respecto del documental sobre el baterista mendocino Gustavo Meli, el cual se proyectará en Crespo, titulado “Evolución y Sacrificio”, dirigido por Javier Correa. El evento contará con la presencia de Gustavo Meli, quien además dictará charlas y clases de música.

La idea de proyectar el documental según comentó López es trasmitir lo que Gustavo Meli cuenta en el documental, “una historia de superación, una situación de vida. Esto no tiene necesariamente que ver con la música, en parte sí, porque se celebra que Gustavo es el primer baterista latinoamericano en ganar en Massachussets, Estado Unidos, el Modern Drummer, uno de los festivales más importantes de mundo, pero lo importante es que es algo increíble que alguien que no está en Buenos Aires sino en Mendoza, que en silencio esté estudiando tanto tiempo, se vaya a Estados Unidos sin decir nada y gane éste certamen”, dijo López. Otra de las curiosidades es que Meli padece una extraña enfermedad: la neuralgia del trigémino, que provoca episodios de intenso dolor en distintas partes del cuerpo.

Gustavo Meli es un baterista oriundo de la provincia de Mendoza. En el año 2001 se presentó en el concurso “Buscando al baterista no descubierto”, en Estados Unidos. Entre alrededor de 4.000 participantes fue el ganador del certamen, ya que los jueces consideraron que había hecho una propuesta novedosa hasta el momento, y que era muy habilidoso con su mano izquierda. ”Gustavo prepara las cuatro extremidades para tocar, más la voz, por lo que tiene una amplitud diferente. Estudia un método muy difícil, que estudian los maestros”, dijo López. Desde ese momento, Meli fue considerado uno de los mejores bateristas del planeta, sin embargo en nuestro país no es muy conocido. Fue integrante del grupo argentino “La Cofradía”, que se presentó en Crespo en una oportunidad.

López comentó además que paradójicamente, la figura de Gustavo Meli “molesta” en el mundo de la música. “No es de Buenos Aires, no es conocido, no es famoso, no tocó con nadie. El ahora da clases, lo llaman Maestro de maestros, porque quienes estudian con el pasan a ser maestros, y colegas de Gustavo. Lo que molesta es que no es del mundo de la música, no es famoso, pero hay gente que lo respeta”.

El encuentro tendrá inicio el día viernes 17 de junio, a las 16:30 en el Auditorio Eva Perón. “Gustavo va a venir, y queremos aprovechar a que nos deje una enseñanza”, dijo López.

Para las 16:30 del viernes está programada una clase magistral donde Meliva a hablar sobre el desarrollo de rutinas, objetivos y prácticas para bateristas, que se extenderá hasta las 19:15. De 19:30 a 20 hay una clase programada para músicos, llamada “Desarrollo rítmico y su ADN”, donde hablará sobre el ritmo, y no es para bateristas exclusivamente, sino para todos los músicos incluidos bateristas, “él estuvo tocando por todo el mundo, entonces tiene un conocimiento de qué es el ritmo, lo hicimos accesible para todos los músicos que quieran participar”, contó en entrevistado. En el primer espacio va a haber 30 lugares que ya están completos, y tiene un costo de $1.500, el segundo espacio es de entrada libre y gratuita, hay 60 lugares.

El sábado a las 16:30 comienza la primera proyección del documental donde va a durar 100 minutos. Luego de finalizado el documental, GustavoMeli va a hablar y la idea es que la gente interactúe y le pueda preguntar.

Sobre el documental, el organizador del evento enfatizó que se trata de «una historia que trasmite valores, que es lo que creemos que falta, no es hacer las cosas y hacerlas ya, darle un año y ya ser famoso, Gustavo estudió veintidós años para poder llegar y aun así hoy en día no es reconocido”. López resaltó que el objetivo de la proyección no es con fines de lucro sino que “es buscar el poder inspirarse en alguien, ver valores que en éste momento ya no están “.

Sobre el final de la charla, Martín López dijo que los interesados en las clases para bateristas se comuniquen con él y el resto de los músicos y la gente que quiera presenciar el documental deben dirigirse a la Municipalidad, y anotarse en el área de Cultura para una mejor organización.

