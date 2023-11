- Publicidad -





El trabajo fue presentado por la Mesa de Ganados y Carnes a Bahillo.

La Mesa de Ganados y Carnes le presentó al Gobierno nacional un plan estratégico para los próximos 10 años, en el que apunta a una serie de medidas que habría que tomar, para lograr ambiciosas metas productivas y comerciales.

En concreto, de cara a 2032, esta agrupación que integra a parte de la cadena cárnica argentina apunta a elevar el rodeo nacional bovino a 63 millones de cabezas, una faena que supere las 15 millones de cabezas y un peso al gancho de 275 y duplicar las exportaciones.

Cabe recordar que Argentina llegó a superar las 60 millones de cabezas bovinas en stock antes de 2007, cuando comenzó la intervención del mercado ganadero y de las exportaciones de carne vacuna, y eso derivó en que el stock se derrumbara hasta solo 45 millones. Actualmente, se ubica en 54 millones de cabezas.

Esta iniciativa se conoce en un momento bisagra para la actividad ganadera. Tras el parate en los precios de la hacienda que los ganaderos sufrieron durante buena parte del año, a partir de la devaluación post PASO, las categorías de consumo repuntaron y tras superar el techo de los $1.000, en estos días se reacomodaron en torno a los $900.

Esta suba tuvo un fuerte impacto en el índice inflacionario y en este conttexto, el Gobierno busca mitigar el traslado a los mostradores de las carnicerías.

Una de las herramientas fue la renovación del programa de Precios Justos, que ofrece un volumen de siete cortes cercano a las 12.000 toneladas a precios muy por debajo de las carnicerías en las principales cadenas de supermercados argentinas.

Temas centrales del Programa

Fue elaborado a partir de un estudio de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), en el que se plantearon una serie de áreas focales y ejes estratégicos vinculados a la macroeconomía, la cadena bovina, el sector productivo y los mercados, sin perder de vista la sustentabilidad y el bienestar animal.

Desde ahora hasta 2032, las 25 entidades y más de 80 referentes que participaron de la elaboración de este plan -hay sectores de la cadena cárnica que decidieron no formar parte- aseguran que podrían darse notorios incrementos de los números productivos de la actividad, que se reflejarían en una mejora de los indicadores económicos.

En concreto, se espera que la actividad económica ganadera llegue a U$S 26.444 millones, un incremento de U$S 5.505 millones; que las exportaciones pasen a U$S 8.582 millones; que se generen 114.623 nuevos puestos de trabajo y 214.827 fletes más, entre otros datos relevantes.

Según Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa, “es una hoja de ruta, que cuenta con un muy fuerte consenso de la cadena, donde lo que estamos planteando es una serie de acuerdos y desafíos a futuro, de hacia dónde queremos ir, y lo que tenemos que mejorar de acá a los próximos diez años”.

“Nosotros obviamente tenemos la responsabilidad de hacer las políticas públicas, pero si trabajamos en conjunto, esas políticas sin dudas van a ser mucho más eficaces. Tenemos que trabajar mancomunadamente, porque, como plantea el ministro Sergio Massa, esa es la forma de mejorar las condiciones para el país”, completó el Secretario.