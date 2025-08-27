- Publicidad -





La Municipalidad de Crespo presenta una actividad gratuita y abierta a todo público: ‘Velada de lectores’ una noche donde las palabras florecen y el arte se hace encuentro.

La invitación es para el viernes 29 de agosto, desde las 20:00, en el Salón Municipal.

En la oportunidad se contará con la presencia de Diego Quiroga (escritor infantil), Marta Álvarez (escritora y artista plástica) y el elenco de teatro del IMEFAA que presentará la obra ‘La Solapa’.

De esta forma, se compartirá durante una hora, una noche especial, con escritores, teatro y arte. Disfrutando de una propuesta dirigida a escuelas, bibliotecas, lectores y público general interesado en participar.

Día del lector

A partir de 2012, mediante la Ley 26.754, el Congreso de la Nación estableció el 24 de agosto como el ‘Día del Lector’. Se toma la fecha en conmemoración y homenaje al día del natalicio del escritor argentino Jorge Luis Borges.

