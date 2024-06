- Publicidad -





El vínculo con distintas entidades en tiempos económicos difíciles. Detalles de la colaboración que se ofrece para que todas puedan continuar sus actividades pese a las complicaciones monetarias.

El Secretario de Gobierno, Bioingeniero Ramiro Muñoz, ofreció detalles sobre la Política Institucional de la Municipalidad de Aranguren. En tiempos difíciles, las necesidades se acentúan.

Destacó que realizan un reconocimiento diario por el rol que cumplen las Instituciones: “Tenemos las instituciones de nuestro pueblo que ofrecen servicios civiles y las religiosas, que también cumplen un rol importante en la moral de las personas. Con las que tienen un rol más bien laico tenemos la alegría de contar con una relación amena y provechosa para todas las partes, colaborando de forma material y económica con cada una de ellas”, explicó.

Sobre el vínculo con la Policía, expresó que: “Con el Comisario Ricardo Berón Rego hablamos cuestiones puntuales que tienen que ver con reestablecer el sistema de video-vigilancia, puntualmente las cámaras de seguridad, que se rompieron con la tormenta. Estamos trabajando en eso. Colaboramos con 10 litros semanales de combustible para que ellos puedan realizar el patrullaje correspondiente y hacer un trabajo eficiente”, señaló Muñoz.

Recursos

En cuanto a los recursos, el Secretario de Gobierno explicó que “El respaldo a las instituciones no ha podido estar a la altura de los cambios de costos por la situación económica que todos conocemos. Administramos el Municipio con recursos genuinos, no podemos acceder a financiamiento en Nación. Hacemos el máximo esfuerzo para cumplir con todos los frentes que tenemos que atender. Los referentes de cada institución lo han comprendido y nunca fue fuente de conflicto, no con esto quiero decir que sea suficiente”, expresó.