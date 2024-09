- Publicidad -





Se trata de Carlos Marcelo Haidar, que fue director de Informática de la provincia. Está acusado junto al ex gobernador, Sergio Urribarri; el empresario de origen paraguayo, Diego Armando Cardona Herrero; y otros ex ministros y funcionarios, de favorecer –entre 2007 y 2014- a la empresa de Cardona Herrero en el proceso y adjudicación de la licitación para la adquisición de un sistema de software para la Administración Pública. La defensa de Haidar seguirá alegando el miércoles 4.

La defensa de Carlos Marcelo Haidar, ex director de Informática de la provincia, adelantó este lunes que va a pedir el sobreseimiento de los cargos que se le imputan a su asistido en la causa denominada Relevamientos Catastrales o la causa del paraguayo. Se trata de la investigación que se sustancia para determinar si ex funcionarios de las gestiones de Sergio Urribarri, primero como ministro de Gobierno, y luego como gobernador, percibieron “coimas” o “dádivas” para favorecer a la empresa Relevamientos Catastrales SA, de la que Cardona Herrero era el presidente, en la licitación y posterior adjudicación de la licitación para la adquisición de un sistema de software para la Administración Pública provincial.

Este lunes, el juez de Garantías Julián Vergara, dispuso un cuarto intermedio hasta el miércoles 4 cuando la defensa de Haidar seguirá fundamentando su rechazo a la elevación de la causa a juicio. La audiencia de este lunes es continuidad de las que se realizaron en marzo cuando los fiscales, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, instaron la remisión de la causa a juicio, fundaron el pedido y adelantaron que solicitarán penas de cumplimiento efectivo. Por su parte, las otras defensas plantearon recusaciones, nulidades y pedidos de sobreseimiento que no tuvieron las respuestas esperadas.

La defensa de Haidar, a cargo de Juan Méndez y Candelario Pérez, cuestionó el pedido de remisión que realizó Fiscalía y solicitó el sobreseimiento de Haidar. Plantearon, como otras defensas en audiencias anteriores, que la causa nace a partir de allanamientos que se realizaron en el contexto de la investigación que se sustancia contra Urribarri y Cardona Herrero por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito –en la que Haidar no está imputado-, cuyos resultados fueron transportados a esta nueva causa.

También sostuvieron –aclarando que no significaba reconocer ningún delito- que Haidar cumplió las órdenes que recibió, que no tenía manejo de dinero, que las pericias informáticas que se incorporaron al legajo son ilegales porque las realizaron profesionales que no son especialistas en la materia, y en este sentido destacaron que Haidar, y ningún imputado, pudo revisar las pericias que realizaron “peritos que no eran peritos, no tenían la habilitación”.

También mantuvieron que Fiscalía no probó ninguna de las afirmaciones que sostiene respecto de Haidar y entendieron que “no se probó nada porque no se puede probar algo que es falso” y cuestionó que Fiscalía hizo una “edición” con los millones de correos que hay en el legajo para acomodarlos al relato de los hechos que aquella intenta sostener. (APFDigital)