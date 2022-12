- Publicidad -





La actividad se realizará el sábado 3 de diciembre en Plaza Sarmiento a partir de las 8:30. Las personas portadoras del Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden gestionar el Símbolo Internacional de Acceso, para el libre tránsito y estacionamiento.



Referentes de distintas Áreas, Milagros Bernat del Consejo Asesor, Elda Shell del Área de Discapacidad de la Municipalidad y Waldemar Kloster del Área de Tránsito dialogaron con SOLNoticias y contaron sobre una actividad que se va a realizar en el Día Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad que tendrá lugar en la Plaza Sarmiento.

Elda Shell comenzó diciendo que «ya han habido otras actividades como charlas, o el 9º concurso fotográfico de Las personas con discapacidad en la vida cotidiana, y ya se entregaron los premios y certificados a los participantes. El sábado 3 de diciembre se realizará en Plaza Sarmiento a partir de las 8:30 una convocatoria para todas las personas con discapacidad que quieran realizar el Símbolo Internacional de Acceso», dijo.

Qué el Símbolo Internacional de Acceso y cómo tramitarlo

Sobre el símbolo de Acceso, explicó que cuando se gestiona a través de la App, se puede descargar en el celular y también imprimirlo, «que es lo que instamos que hagan las personas. Que lo impriman y lo pongan en el vehículo en el que se transportan». También hay que tener en cuenta que si cambian de vehículo para transportarse, por ejemplo, si toman un remis, pueden volver a la App y cambiar la patente, ya que la aplicación da la opción de cambiarlo por seis, doce o veinticuatro horas, «y cuando ingresas la patente de ese remís, puede usar el estacionamiento para personas con discapacidad, pero siempre hay que tener en cuenta que la persona tiene que llevar el símbolo que se descarga en código QR. Lo tiene que llevar y tiene que estar visible en el vehículo», detalló.

Requisitos para acceder al permiso

Uno de los requisitos para participar es tener el Certificado Único de Discapacidad vigente para gestionar el símbolo. Deben acercarse a partir de las 8:30 con DNI original, Certificado Único de Discapacidad vigente original y la patente del vehículo en el que se traslada la persona. Se realizará a través de la aplicación Mi Argentina, por lo que los interesados deberán concurrir con sus celulares. «En el encuentro se les ayudará a descargar la App, y generar contraseñas y demás para validar la cuenta y poder pedir el Símbolo internacional de Acceso», explicó.

También estará el Concejo Asesor repartiendo folletería, respecto a las rampas y a la importancia de no taparlas,y a los espacios exclusivos para personas con discapacidad.

Dificultades a las que se enfrentan las personas con algunas discapacidad en la vía pública. Veredas obstruidas, ocupación de los lugares de estacionamiento y rampas

Por su parte, Milagros, quien padece de discapacidad visual e integra el Consejo Asesor de Discapacidad, comentó que la actividad surge porque se estaban encontrando con muchas barreras al momento de transitar libremente por la ciudad,«nos encontrábamos con rampas tapadas por vehículos, y por ahí transitan personas con silla de ruedas, nosotros las personas con discapacidad visual que usamos bastones, también las mamás embarazadas, las mamás que andan con cochecitos o las personas mayores. También está la cuestión de los autos, los que dejan los autos en las veredas, las cosas que dejan en las veredas, bolsones de arena, cables, mangueras que obstaculizan el tránsito de las personas con discapacidad, y también obviamente cuando estacionan en los lugares del estacionamiento que son exclusivos para las personas con discapacidad. Creen que como van a ocupar el espacio un ratito no pasa nada, pero en realidad sí pasa, porque estás ocupando un lugar que nos corresponde. No es que sea maldad, es que muchas veces no se conocen éstas cosas. Lo que falta es educación y concientización», dijo.

Milagros explicó que los lugares elegidos como estacionamiento para discapacitados no fueron delimitados por azar sino porque son espacios de fácil acceso y por eso están pensados para la discapacidad, y cuando gente no discapacitada estaciona en esos lugares están obstaculizando la circulación de las personas discapacitadas.

Más adelante tomó la palabra Waldemar Kloster, del Área de tránsito y dijo que las situaciones que mencionó Milagros son una problemática cotidiana en las calles y veredas de Crespo. «El Cuerpo de inspectores siempre está atento a ésto, tratando de educar, de hacerle entender a la gente éste término de empatía que se viene usando. La idea es no llegar al punto de tener que librar un acta de infracción, sino en primera instancia explicarles que ciertos lugares están reservados para personas con discapacidad y se deben respetar para ese fin y no usurparlo para estacionar un vehículo de uso común», dijo. Y agregó que también es un problema cuando se obstruye el acceso a las rampas que hay en todas las esquinas, sobre todo del microcentro. «Liberarlas es importante y no sólo para gente con discapacidad sino para todos los peatones que deseen cruzar las calles por las esquinas. El cuerpo de inspectores está atento a solucionar todo ésto de la mejor manera posible, en primera instancia educando, y de ser necesario llegar a labrar un acta de infracción».

Uso de balizas. ¿Está permitido estacionar frente a una rampa?

Ante la consulta por el uso de balizas al momento de estacionar en un lugar exclusivo para personas con discapacidad, respondió que «poner balizas para mal estacionarse no nos habilita a obstruír una rampa, u ocupar un espacio. La baliza es para prevenir una maniobra peligrosa que uno va a hacer. En el caso de doble fila tampoco. La baliza no habilita para cometer una infracción al tránsito. Si pasa nos acercamos a la persona y le pedimos que retire el vehículo y se le explica porqué», dijo. Consideró también que «hay una realidad en Crespo, que es que hay muchos vehículos y poco espacio para estacionarse y por hacer un trámite rápido piensa que no está haciendo nada malo».

Luego, Kloster dijo que descomprimir la cantidad de vehículos en el microcentro de la ciudad es una realidad difícil de lograr, «más en una ciudad donde la gente que tiene que hacer un trámite al municipio estaciona el vehículo frente al municipio y para ir inmediatamente al centro de salud que está a una cuadra se sube al auto y va en vehículo también. Es lo que vemos».

También se refirió a la obstrucción de veredas. Explicó que el automóvil tiene que quedar en la bajada porque la vereda de uso común debe quedar despejada, y agregó que dejar residuos, bicicletas, motos sobre la vereda dificulta mucho el libre transitar de las personas.

Más adelante se refirió al semáforo adaptado para personas con discapacidad visual. Se trata de una alarma, una chicharra que está instalada en el semáforo de San Martín y Moreno. Indica con un temporizador la proximidad del cambio del semáforo. Si bien es el único semáforo de ese tipo en la ciudad, Kloster mencionó que se podría proyectar a futuro extenderlo a otros semáforos de la ciudad.

Shell comentó que años anteriores se hizo una concientización sobre el semáforo con chicharra para las personas con discapacidad visual, que emite un sonido para avisar a las personas no videntes o con visión reducida cuánto tiempo tienen para cruzar la calle. «Lo hemos hecho años anteriores, hemos cruzado las esquinas, nos han acompañado alumnos de diferentes escuelas.

Cómo podemos ayudar a una persona con discapacidad

Milagros ha explicado también como acercarse a una persona con discapacidad visual cuando por ejemplo te encontrás con una persona con bastón verde (personas con visión reducida) o con bastón blanco (personas no videntes), como ofrecerle ayuda si necesita. Estamos trabajando, de a poquito, queda mucho por hacer, pero se está trabajando», señaló.

Estadística local de personas con discapacidad

Ante la pregunta sobre la cantidad de personas con discapacidad que hay en la ciudad, Elda Shell dijo que desde el Área de Discapacidad contabilizan a las personas con discapacidad que tienen el CUD, Certificado Único de Discapacidad, ya que es el único documento público que certifica una discapacidad. La certificación se hace por una junta médica evaluadora a través del Improdi, el Instituto Provincial de Discapacidad, en la ciudad de Paraná. «Nosotros tenemos algunos números en cuanto a lo que es las gestiones de certificado de discapacidad desde el Área de Discapacidad. Son más de 600 certificados, teniendo en cuenta que son solamente aquellos que pasan por el Área de discapacidad y lo gestionan a través del Área. Hay muchísimas otras personas que se han ido al Instituto Provincial de Discapacidad y no han pasado por el Área por lo que nosotros no los hemos podido contabilizar», dijo.

SOLNoticias