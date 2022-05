- Publicidad -





Se disputó la última jornada de la fase inicial. Arsenal de Viale sigue de racha y goleó de visitante por la zona Sur. En la Centro, el líder Litoral igualó fuera de María Grande y en la Norte, Atlético Hasenkamp cayó pero continúa puntero.

- Publicidad -





Este domingo se disputó la 7° fecha del Torneo Oficial «Héroes de Malvinas» de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En Zona Sur, Arsenal sigue imparable y goleó a Seguí en condición de visitante, Cañadita derrotó a Cultural, en Crespo, y Sarmiento cortó la racha adversa de triunfos y se quedó con el clásico ante Unión.

En Zona Centro, Hernandarias derrotó a Maradona en María Grande, Atlético venció a Tabossi y en Piedras Blancas hubo empate entre Tuyango y Litoral. En Zona Norte, Bovril le cortó el invicto a Hasenkamp, Sarmiento se hizo fuerte de local y derrotó a Sauce y Cerrito venció a Juventud Unida.

RESULTADOS

ZONA SUR

Cultural 0-1 Cañadita Central

Sarmiento 1-0 Unión

Seguí FBC 1-6 Atlético Arsenal

Libre: Viale FBC

ZONA CENTRO

Atl. María Grande 2-0 Deportivo Tabossi

Dep. Tuyango 0-0 Litoral

Diego Maradona 0-1 Atlético Hernandarias

Libre: Independiente FBC

ZONA NORTE

Dep. Bovril 4-2 Atl. Hasenkamp

Unión Agrarios Cerrito 2-1 Juventud Unida

Juventud Sarmiento 1-0 Sauce de Luna

Libre: Unión Alcaraz

POSICIONES

ZONA SUR

Arsenal 18

Cañadita Central 11

Union 8

Sarmiento 6

Segui FBC 6

Cultural 4

Viale FBC 4

ZONA CENTRO

Litoral 12

Dep. Tuyango 11

Atl. Maria Grande 9

Independiente FBC 9

Atl. Hernandarias 8

Dep. Tabossi 6

Asoc. Diego Maradona 2

ZONA NORTE

Atl. Hasenkamp 13

Dep. Bovril 11

Union Agrarios Cerrito 11

Juv. Sarmiento 9

Juv. Unida 6

Union FBC 5

Atl. Sauce de Luna 1

PRÓXIMA FECHA (8ª)

ZONA SUR

Seguí FBC vs Unión de Crespo

Cultural vs Viale FBC

Sarmiento vs Cañadita Central

Libre: Arsenal

ZONA CENTRO

Diego Maradona vs Litoral

Atl. María Grande vs Independiente FBC

Dep. Tuyango vs Dep. Tabossi

Libre: Atl. Hernandarias

ZONA NORTE

Juv. Sarmiento vs Juv. Unida

Dep. Bovril vs Unión FC Alcaraz

Unión A. Cerrito vs Atl. Hasenkamp

Libre: Sauce de Luna