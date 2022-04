- Publicidad -





Unión Agrarios Cerrito, Deportivo Bovril, Unión de Crespo y Arsenal de Viale fueron los ganadores de la jornada. Luego de una nueva fecha, Arsenal, Litoral de María Grande y Atlético Hasenkamp comandan las zonas.

- Publicidad -





Este domingo se disputó la 5° fecha del Torneo Oficial «Héroes de Malvinas» de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En Zona Norte, Cerrito cerró la jornada con otra goleada sobre Sarmiento, Bovril venció a Sauce y hubo lluvia de goles en el empate entre Alcaraz y Juventud Unida.

En Zona Centro, no hubo ganadores, los tres cotejos terminaron igualados. En Zona Sur, Unión se hizo fuerte de visitante y se trajo el partido con goleada, Arsenal también ganó fuera de casa y Sarmiento con Seguí igualaron sin goles.

Resultados

Zona Sur

Cultural 0-2 Arsenal

Viale FBC 0-4 Unión

Sarmiento 0-0 Seguí FBC

Libre: Cañadita Central

Zona Centro

Atl. María Grande 0-0 Atl. Hernandarias

Independiente FBC 0-0 Litoral

Dep. Tuyango 2-2 Diego Maradona

Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte

Dep. Bovril 2-1 Sauce de Luna

Unión Alcaraz 3-3 Juv. Unida

Unión A. Cerrito 4-0 Juv. Sarmiento

Libre: Atl. Hasenkamp

Posiciones

Zona Sur

Arsenal 12

Segui FBC 6

Union 5

Cañadita Central 5

Cultural 4

Viale FBC 4

Sarmiento 3

Zona Centro

Litoral 8

Dep. Tuyango 7

Dep. Tabossi 6

Atl. Maria Grande 6

Atl. Hernandarias 5

Independiente FBC 5

Asoc. Diego Maradona 2

Zona Norte

Atl. Hasenkamp 10

Dep. Bovril 7

Union Agrarios Cerrito 7

Juv. Sarmiento 6

Juv. Unida 5

Union FBC 5

Atl. Sauce de Luna 0

Próxima fecha – 6° fecha

Zona Sur

Unión vs Cultural

Cañadita Central vs Viale FBC

Arsenal vs Sarmiento

Libre: Seguí FBC

Zona Centro

Litoral vs Atl. María Grande

Dep. Tabossi vs Independiente FBC

Atl. Hernandarias vs Dep. Tuyango

Libre: Diego Maradona

Zona Norte

Juv. Unida vs Dep. Bovril

Hasenkamp vs Unión Alcaraz

Sauce de Luna vs Unión A. Cerrito

Libre: Juv. Sarmiento