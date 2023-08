- Publicidad -





Rogelio Frigerio se impuso con claridad en la interna de Juntos por Entre Ríos sobre Pedro Galimberti, quien no alcanzó los votos necesarios para incorporar la minoría · El candidato del oficialismo, Adán Bahl, resultò ser el candidato individual más votado · La tercera fuerza correspondió a La Libertad Avanza, que se trepó a la ola nacional de Javier Milei

Frigerio obtuvo algo màs del 80% de los votos de la interna de Juntos por el Cambio, mientras que su rival, Pedro Galimberti, sumò algo menos del 20 por ciento y quedó a cinco puntos de alcanzar el umbral para incorporar la minoría en la boleta para las generales.

De esta manera, el sector del ex ministro del Interior se quedará con el total de los cargos en la lista de diputados provinciales. Los cargos para el Senado se dirimirán en las votaciones departamentales.

El desafío para Frigerio será ahora contener a los votantes de Galimberti. En 2021, en las legislativas, lo logró pero el ex intendente de Chajarí se había sumado en la boleta de las generales, algo que en esta oportunidad no ocurrió.

El oficialista Adán Bahl, que no tenía interna, sumó un caudal de votos que lo dejó muy cerca en el mano a mano con Frigerio, pero con un pequeño margen de diferencia que fluctúa con la actualización de datos.

Por último, el candidato de La Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere, se subió a la ola nacional que convirtió a Milei en el candidato más votado y logró posicionarse como el tercer postulante a la gobernación con mayor caudal de votos. (APFDigital)