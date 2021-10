- Publicidad -





Todo lo que hay que saber de la Liga Chacarera.

Restando dos jornadas en la etapa clasificatoria en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña este domingo se sumaron tres equipos con el pasaporte asegurado a cuartos de final. En total son cinco y quedan tres lugares, dos de ellos serán de la Zona Norte.

Precisamente en este grupo el Deportivo Bovril se quedó con el clásico de esa ciudad al superar a Juventud Unida 2 a 1. El partido estuvo interrumpido algunos minutos por una agresión desde la hinchada local al línea Maximiliano Clauss. En Cerrito, Unión Agrarios le ganó 2 a 1 a Atlético de Hasenkamp con dos goles del siempre vigente Iván «Braka» Aguilar. En el restante partido del grupo, empataron en un gol Sarmiento de Hasenkamp y Unión Alcaraz.

En la Zona Centro, Litoral de María Grande que no había ganado en la temporada lo hizo justo ante su clásico rival, Atlético María Grande a quien supero 3 a 1 con dos goles de Alan Casco. En esta zona solo resta disputar un tercer lugar ya que están clasificados los dos equipos de Viale, el Futbol Club que tuvo fecha libre y Arsenal que le ganó 1 a 0 al Dep. Tabossi de visitante.

En la zona sur Cañadita, con rendimiento óptimo, le ganó el clásico a Seguí FC. 1 a 0. Además de «Cañada» aseguró la clasificación Cultural quien le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Crespo con una magra campaña, no sumó puntos ni goles en 7 partidos.

Zona Norte

Juv. Unida (1): Eduardo Ramírez; Diego Aguirre, Leandro Ardaist, Alexis Godoy, Yamil Graciani; Maximiliano Verón, Matías Donda, Jonathan Müller; Nélson Janowsky, Alexis Rodríguez y Brian Núñez. DT: Guillermo Fernández.

Dep. Bovril (2): Fernando Invernizzi; Ramiro Ramírez, Matías Guichard, Ignacio Barboza, Alexis Lescano; Alexis Espinoza, Francisco Berdún, Daniel Jara; Cristián Medina, Andrés González y Matías Leiva. DT: Gustavo Graciani.

Cancha: Juventud Unida de Bovril. Goles: Alexis Rodríguez (JU) y Cristián Medina y Matías Leiva (DB). Expulsados: Maximiliano Verón (JU) y Brian Núñez (JU). Amonestados: Ardaist, Aguirre, Donda, Rodríguez y Benítez (JU). Invernizzi, Guichart, Lescano, Berdún, Medina (DB). Cambios: en Juventud, César Benítez por Janowsky, Luciano Luque por Müller, Ricardo Herlein por Núñez, Julio Jara por Herlein y Francisco Ballejos por Donda. En Deportivo: Juan Farías por Ramírez, Brian Martínez por Jara, José Martínez por Espinoza y Agustín Siri por Leiva. Arbitro: Carlos Martínez. Sub 20: 2-1 Sub 17: 0-2

U. A. Cerrito (2): Diego Rodríguez; Jonathan Ferreyra, Leandro Palacios, Rubén Dutsch, Alejandro Dalmasso; Edgardo Benítez, Mauro Benítez, Miguel Ferreyra, Angel Albornóz; Iván Aguilar y José Casteglioni. DT: Ignacio Comas.

Atl. Hasenkamp (1): Edgardo Cardozo; Cristián Fernández, Rodrigo Retamar, Germán Ziegler, Cristián González; Guillermo Zárate, Lautaro Battisti, Exequiel Romero, Inalén Godoy; Daniel González y Valentín Mego. DT: Raúl Guarascio.

Cancha: Agrarios Cerrito. Goles: Iván Aguilar-2-(UAC) y Daniel González (H). Expulsado: Germán Ziegler (H). Amonestados: Palacios, Dalmasso, E. Benítez, Ferreyra y Casteglioni (UAC). Retamar, Fernández, Battisti, Zárate y Romero (H). Cambios: en Unión, Angel Benítez por Albornóz, Emiliano Zampieri por Dutsch y Emanuel Tomassini por Mauro Benítez. En Atlético: Renzo Ramírez por Godoy, José Treppo por Romero y Francisco Llanez por Mego. Arbitro: Gabriel Ibarra. Sub 20: 3-0 Sub 17: 0-2

Juv. Sarmiento (1): Emanuel Jacob; Gonzale Vega, Rodrigo García, Axel Schneider, Martín Llanez; Joaquín Schneider, Germán Acosta, Thiago Godoy, Jonathan Acosta; Rubén Marín y Miguel Milessi. DT: Omar Celis.

U. Alcaraz (1): Daniel Franco; Fernando Moyano, Pablo Aguirre, Jonás Boyero, Matías Aguirre; Agustìn López, Daian Leones, Jairo López; Pablo Monzón, Daian Graciani y Gustavo Gauna. DT: Gerardo Santinoni.

Cancha: Sarmiento de Hasenkamp. Goles: Jonathan Acosta (JS) y Daian Graciani (UA). Amonestados: J. Godoy, Ayala e Irrazabal (JS). Cambios: en Juventud, Elías Ayala por T. Godoy, Axel Schnedier por G. Acosta y Silvestre Irrazabal por Llanez. En Unión: Adrián Ramos por Monzón, Alexis Portillo por J. López, Fernando Moyano por P. Aguirre y Misael López por M. Aguirre. Arbitro: Claudio Frederich. Sub 20: 1-1 Sub 17: 0-1.

Posiciones: Bovril 20; U. A. Cerrito 14; Juv. Unida 11; Juv. Sarmiento 9; U. Alcaraz 8 y Atl. Hasenkamp 3 pts.

Próxima (9na fecha, 4ta de las revanchas): Dep. Bovril-Atl. Hasenkamp, Juv. Sarmiento-Juv. Unida y U. Alcaraz-U. A. Cerrito.

Zona Centro

Atl. Litoral (3): Maximiliano Benedetich; Nicolás Olgiatti, Hernán Ackerman, Gustavo Narváez, Franco Zanin; Nicolás Erbes, Oscar Castañeda, Rubén Ferreyra, Alexis Casco; Leandro Martínez y Alan Casco. DT: Omar Werner

Atlético María Grande (1): Sebastián Borgetto; Lucas Sanabria, Carlos Rivas, Nélson Alegre; Lucio Comas, Nahuel Schwindt, Franco Herrera, Lucas Graciani; Jonathan Vera, Angel Retamozo y Jonathan Salva. DT: Gastón Spessot.

Cancha: Beto Maín de María Grande. Goles: Alan Casco-2- y Alexis Casco (L). Angel Retamozo (MG). Expulsados: Alan Casco (L) y Jonathan Vera (MG). .Amonestados: Ackerman, Narváez, Martínez y Alexis Casco (L). Graciani, Sanabria, Herrera, Lucio Comas, Retamozo, Salva y Fercher (MG). Cambios: en Litoral, Cristián Werner por Olgiatti, Claudio Murador por Martínez, Cristián Zanello por Alexis Casco, Gabriel Pérez por Erbes y Tobías Franco por Ferreyra. En María Grande: Ignacio Fercher por Alegre, Nahuel Schwindt por Comas y Juan Varisco por Salva. Arbitro: Emanuel Yedro. Sub 20: 2-1 Sub 17: 1-2

Deportivo Tabossi (0): Eliazar Aguilar; Franco Bruno, Enzo Claro, Angel Peralta, Marcelo Bertozzi; Cristián Vilchez, Sebastián Nani, Samir Lescano; Benjamín Heinze, José Ríos y Luis Arce. DT: Gustavo Escobue.

Atl. Arsenal (1): Héctor Acevedo; Rodrigo Hernández, Lucas Vogel, Joanthan Schvindt, Ignacio Dalinger; Leandro Figueroa, Lucas Gabrielli, Kevin Santa Cruz, Luis Flores; Sebastián Malimberni y Kevin López. DT: José Mancuello.

Cancha: Deportivo Tabossi. Gol: Leandro Figueroa. Amonestados: B. Franco y Nani (DT). Hernández, Schvindt y Figueroa (A). Cambios: en Deportivo, Agustín Bruna por Nani, Gastón Zapata por Lescano, Iván Franco por Vilchez y Adrian Passi por B. Franco. En Atlético: Lucas Taborda por Schvindt, Lucas Arredondo por Hernández y Diego Martínez por Malimberni. Arbitro: Nahuel Herrera. Sub 20: 1-2 Sub 17: 2-3

Libre: Viale FBC.

Posiciones: Viale FBC y Arsenal 13; María Grande 7 y Tabossi y Litoral 6 pts.

Próxima (9na fecha, 4ta de las revanchas): Dep. Tabossi.Atl. Litoral y Atl. Arsenal-Viale FBC. Libre: Atl. María Grande.

Zona Sur

Seguí FBC (0): Nélson Schemberger; Manuel Riquel, Mauricio Wolosko, Francisco Ramírez, Germán De Maestri; Fidel González, Leandro Chitero, Neri Segovia, Leonel Lorenzón; Misael Holotte y Matías Gassman. DT: Carlos González.

Cañadita Ctral. (1): Lucas Rodrîguez; Federico Riquel, Agustín Galliusi, José Donda, Nicolás Riquel; Miguel Servín, Milton Spinelli, Pablo Rodríguez; Joaquín Bottegal, Joan Villalba y Lautaro Osuna. DT: Angel Rodrîguez.

Cancha: Seguí FBC. Gol: Joaquín Bottegal. Amonestados: Wolosko, Lorenzón y González (S). Galliusi, Villalba, Rodríguez y Schwaigert (C). Cambios: en Seguí FBC, Joel Alzugaray por Chitero, Nicolás Espinoza por De Maestri, Carlos Meza por Segovia y Adrián Fontana por Wolosko. En Cañadita: Héctor Albornóz por Spinelli, Ariel Schwaigert por Villalba y Marcos Rodríguez por P. Rodríguez. Arbitro: Fabián Balbuena. Sub 20: 1-0 Sub 17: 4-0

Atl. Sarmiento (0): Jorge Fischer; Marcos Gassman, Lucas Repp, Brian Cersofios; Carlos Méndez, Jesús Ortíz, Matías Stricker, Ramón Zárate; Carlos Stricker, Emiliano Mayorá y Martín Espinoza. DT: Mario Redondo

Asoc. Cultural (2): César Franz; Lautaro Villanueva, Pedro Suárez, Guillermo Martínez; Maximiliano Cabral; Martín Güittlein, Joaquín Gross, Jonathan Carruego; Alejandro Seita, Lucas Medrano y Mauro Silva. DT: Raúl Dipancracio.

Cancha: Sarmiento de Crespo. Goles: Joaquín Gross y Mauro Silva. Amonestados: Ortíz, C. Stricker y Fernández (S). Gross y Seita (AC). Cambios: en Atlético, Diego Velásquez por Cersofios, Maximiliano Fernández por Espinoza, Facundo Ebener por Gassman, Pedro Zárate por M. Stricker y Nahuel Cordero por Ortíz. En Asociación: Gastón Medrano por L. Medrano y Agustín López por Güttlein. Arbitro: Roberto Lima. Sub 20: 2-1 Sub 17: 0-2

Libre: Atl. Unión.

Posiciones: Cañadita 21; Unión 15; Seguí FBC y Asoc. Cultural 6 y Sarmiento 0 pts.

Próxima (9na fecha, 4ta de las revanchas): Atl. Sarmiento-Seguí FBC y Asoc. Cultural-Atl. Unión. Libre: Cañadita Ctral.