Se jugó este domingo la décima segunda jornada de la Liga de Paraná Campaña de Fútbol 2022 «Héroes de Malvinas «. Más clubes sellaron su pase a la siguiente ronda, a falta dos fechas para la finalización de la fase clasificatoria.

En Zona Norte, Sauce de Luna consiguió si primer triunfo tras derrotar al Deportivo Bovril, mientras que en los otros dos cotejos el resultado fue empate, con el mismo marcador.

En Zona Centro, también hubo un solo equipo ganador que fue Litoral, al vencer a Independiente, los otros dos partidos terminaron igualados.

En Zona Sur, Arsenal volvió a golear, esta vez la víctima fue Cultural, Seguí obtuvo una importante victoria ante Sarmiento y Unión derrotó a Viale.

La próxima fecha (13ra) se disputará el próximo lunes 20 de junio.

Resultados

Zona Sur

Arsenal 4-0 Cultural

Unión 1-0 Viale FBC

Seguí FBC 2-1 Sarmiento

Libre: Cañadita Central

Zona Centro

Atl. Hernandarias 2-2 Atl. María Grande

Litoral 3-1 Independiente FBC

Asoc. Diego Maradona 1-1 Dep. Tuyango

Libre: Dep. Tabossi

Zona Norte

Atl. Sauce de Luna 1-0 Dep. Bovril

Juv. Unida 1-1 Unión Alcaraz

Juv. Sarmiento 1-1 Union Agrarios Cerrito

Libre: Atl. Hasenkamp

Tabla de posiciones

Zona Sur

Arsenal 28 *

Cañadita Central 15 *

Union 15 *

Viale FBC 13

Seguí FBC 13

Sarmiento 9

Cultural 7

Zona Norte

Atl. Hasenkamp 22 *

Unión Agrarios Cerrito 18 *

Dep. Bovril 17 *

Juventud Unida 14 *

Unión FBC 10

Juventud Sarmiento 10

Atl. Sauce de Luna 6

Zona Centro

Litoral 24 *

Deportivo Tuyango: 19 *

Independiente FBC: 14

Atl. Maria Grande 14

Atl. Hernandarias 11

Deportivo Tabossi 7

Asoc. Diego Maradona 6

* Clasificados a Octavos de Final

PROXIMA FECHA 13° fecha

ZONA SUR

Cultural vs Unión

Viale FBC vs Cañadita Central

Sarmiento vs Arsenal

Libre: Seguí FBC

ZONA CENTRO

Atl. Maria Grande vs Litoral

Independiente FBC vs. Dep. Tabossi

Dep. Tuyango vs Atl. Hernandarias

Libre: Diego Maradona

ZONA NORTE

Dep. Bovril vs Juv. Unida

Unión Alcaraz vs Atl. Hasenkamp

Unión A. Cerrito vs Atl. Sauce de Luna

Libre: Juv. Sarmiento