- Publicidad -





Este domingo 23 de Junio, se jugó la 11ª fecha del Torneo Oficial Néstor «Topo» Landra de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. La jornada contó con tres clásicos.

En María Grande, Atlético venció a Litoral por 1 a 0 en la zona Centro, que tuvo victoria de Atlético Hernandarias y una igualdad en Tabossi. Además, en la zona Norte, Deportivo Bovril se impuso a Juventud Unida 2 a 0. También, ganaron Atlético Hasenkamp y Juventud Sarmiento.

- Publicidad -





En la zona Sur, fue empate el clásico entre Unión y Cultural 2 a 2, en un emotivo partido. En tanto, los dos restantes juegos del grupo terminaron igualados.

ZONA SUR

Cañadita Central 1-1 Viale FBC

Arsenal 0-0 Seguí FBC

Unión 2-2 Cultural

Libre: Sarmiento

ZONA CENTRO

Atl. Hernandarias 1-0 Asoc. Diego Maradona

Dep. Tabossi 1-1 Independiente FBC

Atl. María Grande 1-0 Litoral

Libre: Dep. Tuyango

ZONA NORTE

Atl. Hasenkamp 3-1 Club Sauce de Luna

Union FBC Alcaraz 0-1 Juv. Sarmiento

Dep. Bovril 2-0 Juv. Unida

Libre: Union Agrarios Cerrito

PRÓXIMA FECHA (12ª)

ZONA SUR

Cultural vs. Arsenal

Viale FBC vs. Unión

Seguí FBC vs. Sarmiento

Libre: Cañadita Central

ZONA CENTRO

Atlético Litoral vs. Deportivo Tabossi

Asociación Social Diego Maradona vs. Atlético María Grande

Independiente FBC vs. Deportivo Tuyango

Libre: Atlético Hernandarias

ZONA NORTE

Juventud Unida vs. Unión FBC

Club Sauce de Luna vs. Deportivo Bovril

Juventud Sarmiento vs. Unión Agrarios

Libre: Atlético Hasenkamp

Fuente: Seguí Noticias – Foto: Vanny Vera