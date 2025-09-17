- Publicidad -





La Escuela Municipal de Crespo tuvo agenda deportiva el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, con presentaciones en diversos escenarios en el marco de los certámenes de la Asociación Paranaense de Voleibol (APV) y también en competencias libres.

• APV

El sábado tuvo actividad el equipo de Sub 12 inicial azul, que viajó a la ciudad de María Grande. Ahí perdieron ante las locales (2-0) y frente a San Martín (2-0). El domingo, en tanto, jugó el elenco de Sub 12 inicial blanco, en las instalaciones de Echagüe de Paraná. Las crespenses ganaron los dos partidos, ante las anfitrionas (2-1) y frente San Benito (2-1).

Crespo azul formó con: Luna Geist, Nahiara Torres, Emma Lambrecht, Ludmila Porchneg, Geraldine Muñoz, Kiara Arin, Agostina Piray Berg y Catalina Jacob. Crespo blanco presentó esta alineación: Morena Müller, Trinidad Goette, Valentina Haberkorn, Alma Marchesi, Alma Días, Francisca Ramírez, Agustina Fehlauer Villaroel, María Paula Hergenreder y Emilia Wertmüller.

• ENCUENTRO













Un nuevo encuentro de minivoleibol, de la APV, se realizó en la ciudad de Crespo. La programación se llevó adelante el domingo, en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica. Participaron: Escuela Municipal de Crespo, Atlético María Grande, Escuela Municipal de Valle María, Libertador San Martín y Atlético Diamantino.



















• PROMOCIONAL

Un equipo Promocional de la Escuela Municipal de Crespo participó en un certamen realizado en Racedo. Intervinieron planteles de la comuna anfitriona y también de Libertador San Martín.

La delegación crespense, que finalizó primera en su categoría, estuvo compuesta por: Lucia Spretz, Guillermina Landriel, Camila Pfaffenzeller, Nahiara Pintos, Brisa Pintos, Sofía Hurtado, Rocío Serfas, Micaela Salomón, María Palomba, Evaluna González, María Feder, Maricela Vergara, Agostina Cappellacci y Cristal Migueles. Profesor: Ignacio Leiva.