- Publicidad -





Milagros Molinas sufrió un accidente el 17 de junio cerca de las 17:00 cuando iba en su moto por la ruta desde Paraná a Oro Verde y sufrió un accidente muy grave que la ha dejado en coma hasta el día de hoy. Sin embargo, hay mucha incertidumbre sobre la circunstancia y la familia pide testigos.

Ella iba en su Motomel 150 c.c. de color negra y se trasladaba en soledad en lo que se supone que iba a ser una visita a su padre a la lindera localidad.

- Publicidad -





Luisa Burgart, su madre, dio su testimonio a Elonce y reveló la situación actual de su estado de salud: “Ella está muy grave, está en terapia intensiva y en coma. Necesito testigos que me digan qué pasó porque la policía no me da detalles. Me dicen que tengo que esperar a que ella despierte así ella me lo dice”.

Asimismo, comentó que Milagros “perdió la pierna derecha y necesitamos 40 dadores de sangre 0-”. Luego recalcó su pedido: “Si alguien vio algo, que venga y me lo diga porque nadie se acerca. Ni la policía, ni el fiscal. Nadie”. “No hay testigos supuestamente desde la policía y no nos dicen nada”, precisó.

La hermana de la mujer hospitalizada, Agustina, también compartió parte de aquel día terrible para la familia: “A mí me llama su novio, que lo habían llamado desde la ambulancia en la que Milagros había sido ingresada (al hospital) por un accidente”.

Milagros es madre de una nena de seis años y eso conmueve mucho más a Luisa, quien confesó: “En estos momentos, estoy destrozada porque verla ahí en ese lugar lleno de cables es horrible”.