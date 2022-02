Según informó APF, la orden de la Jueza fue emitida el miércoles 2 de febrero y comunicada en la misma fecha a la Policía de Entre Ríos. Wolff Furlong, comisario retirado de la Policía de Entre Ríos, tenía como último domicilio declarado una finca en el barrio Las Acacias de la localidad de Colonia Avellaneda.

En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Hay 11 personas procesadas por estos hechos. Además de Wolff Furlong, está imputado un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.

Según consta en la investigación judicial que llevó adelante la fiscal Laura Cattáneo, los hechos ocurrieron entre 2005 y 2011, época en la que tres de cuatro hermanos fueron abusados y violados tanto por el círculo más cercano de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.

Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo confirmó los procesamientos de todos los imputados. Se los acusa de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.

En agosto del año pasado la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por unanimidad el pedido de prescripción de la causa que habían presentado las defensas y dejó el expediente al borde del juicio oral y público.

La Cámara, integrada por Marcela Badano; Marcela Davite y Hugo Perotti basó su decisión en la Ley de Respeto a los tiempos de las víctimas (Ley Piazza) y afirmó: “Hoy existe la certeza de que el derecho al acceso a la justicia para todas las personas menores de edad que desde el 9 de noviembre de 2015, (fecha de entrada en vigencia de la Ley) hayan sido víctimas de abuso sexual, se hará efectivo y el Poder Judicial deberá poner todos sus esfuerzos en realizar la investigación correspondiente, sin la necesidad de transcurrir años dilucidando si la acción penal se encuentra o no prescripta”.

“De ahora en más, el desafío estará en el acceso de justicia a todas las víctimas de abuso sexual en una situación de igualdad y posibilitando que el respeto a los tiempos de las víctimas no sea sólo una expresión que da nombre a una Ley, sino que sea una herramienta que nos permita entender todas aquellas situaciones que impiden que una persona acuda a la justicia durante un determinado tiempo a manifestar los hechos a los que se vio sometida, entendiendo la razón de que si no lo denunció con anterioridad no fue porque no quiso, sino porque no pudo”, agregó.

Detención

Allegados al ex comisario Furlong informaron que la Policía finalmente lo detuvo, permaneció bajo custodia durante un tiempo y luego fue dejado en libertad. Según precisaron, el empresario de medios cambió su domicilio en el mes de enero y no pudo notificarlo a las autoridades judiciales a raíz de la feria de verano.