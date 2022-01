- Publicidad -





Partidos confirmados para la primera jornada, que se desarrollará este jueves 27 de enero desde las 20:30.

Hoy, a las 20:30, comienza la séptima edición de Verano Voley, actividad deportiva y recreativa organizada por la Municipalidad de Crespo.

Se jugarán 18 partidos, en tres canchas ubicadas en el playón del Instituto Comercial.

Este año participarán 44 equipos distribuidos en distintas categorías: 34 en la modalidad Recreativa (20 en Mixto, 6 en Mujeres y 8 en Varones) y 10 competirán en Libre (6 en Mujeres y 4 en Varones).

CANCHA Nº 1

Los vengadores vs. El rejunte (RMA)

Habit vs. Faselona (RMA)

Fecha libre vs. Atlético minegro (RMB)

Cobra Kai vs. Amigos del campito (RMB)

Sony vs. No se presentan (LM)

El manco Tata vs. Team rocket (LM)

CANCHA Nº 2

Los asintomáticos FC vs. 33 de mano ‘B’ (MXA)

Drink team vs. Misión imbloqueables (MXB)

Racedo vs. Municres ‘B’ (MXC)

El tero defensor vs. Municres ‘A’ (MXD)

Fecha libre vs. Bar El Tío (MXA)

Takoma vs. Los Halcones (MXB)

CANCHA Nº 3

Habit vs. IKIGAI (MXC)

Equipo rojo vs. 33 de Mano ‘A’ (MXD)

Los asintomáticos FC vs. A todo o nada (MXA)

Drink team vs. Revelaccion (MXB)

Racedo vs. ¿Qué es vóley? (MXC)

El tero defensor vs. Alpha team (MXD)