¿Los perros son agresivos por su raza?

Ante la consulta sobre si un perro que ataca a una persona debe ser dormido respondió que «es totalmente falso» y que además no es practicable. No es legal en Argentina dormir a un perro a menos que sea por eutanasia. Explicó que así como las personas tenemos derechos los animales también, y que en éste caso si bien el niño es la primer víctima, el perro es la segunda víctima, «los perros son víctimas de nuestra actuación mala, en este caso un accidente, la persona tenía a los animales confinados dentro del domicilio y nunca salían pero a lo largo de la vida puede escaparse el animal y no se debe escapar nunca, ese tipo de animales tiene que estar siempre en el domicilio».

Agregó que el animal que muerde, según la ordenanza municipal tiene que ser castrado aún contra la voluntad del propietario, por un derecho de orden público, lo cual significa por encima de la propiedad de las personas. Además debe salir del domicilio con correa, collar, bozal y una persona físicamente e intelectualmente apta para que lo pueda pasear. En Argentina no se puede eliminar este tipo de razas, no se pueden eutanasiar ya que los animales tienen derechos, son considerados víctimas, no las causas.