- Publicidad -





Nelson Müller candidato a jefe comunal de Eigenfeld Merou por el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza Lista 503 habló con SOLNoticias sobre sus planes a futuro en caso de ser elegido en los próximos comicios.



Nelson Müller candidato a presidente comunal de Eigenfeld Merou expresó que «es una experiencia bastante amplia y siendo la primera vez, ésto es responsabilidad, no es un juego, no un pasatiempo. Me tomó tiempo armar mi equipo buscando gente de buena imagen en la sociedad, como también el líder tiene que serlo. Todos contaban con muchos anhelos porque ven que se puede hacer mucho, que hace falta mucho, que se pueden achicar gastos y que se puede hacer mucha más inversión, sino se puede hacer con la caja se gestionará a nivel país y así se podrán concretar obras».

- Publicidad -





Respondiendo a una pregunta por el tema de los caminos rurales, consideró que son primordiales, como en toda zona rural, «yo veo muchos caminos angostos que nunca han tenido brosa, y no puede ser que en el siglo XXI nunca hayan tenido brosa, siempre tierra y son lugares donde la gente está apostando a la producción, lugares desde donde la gente tienen que salir con su equipo, los días de lluvia lo dejan en casa del vecino, son herramientas de trabajo que uno tiene que cuidar y las tiene que tener cerca».

Luego Müller aseveró que en éstos comicios hay que apuntar mucho es a los jóvenes «porque son la fuerza que nos sigue, ellos están esperando a ver qué decisión vamos a tomar los mayores y eso te empieza a pesar, uno como padre se va dando cuenta de los intereses de los hijos, por más que algunos tenemos hijos en la ciudad que están con sus carreras pero te das cuenta que algunos padres sufren con los hijos porque ven que no se da prioridad al camino». También habló de la importancia de la educación, «allá en Merou tenemos la escuela secundaria Nº 61 que ni bien está un poco feo el tiempo ya no hay clases. La educación es importantísima y estamos buscando la forma de hacer cursos, gestionar para que nosotros como comuna Eigenfeld Merou tengamos nuestros propios técnicos en refrigeración, electricidad del hogar, galpones automatizados, tener nosotros nuestra gente, que nos pueda ayudar en urgencias. Hay mucho para hacer y los jóvenes están mirándonos a ver qué hacemos. Es un desafío muy grande».

El candidato a presidente comunal explicó que esto es un proceso, ya que hay que gestionar muchas cosas que sean de corto plazo, no más de un año, «cosas que se apliquen enseguida para que la sociedad vea que tienen interés de hacer mejoras y de apostar a la producción, de apostar a los jóvenes. Estamos para éste gran desafío con el equipo».

Dijo también que la gente quiere cambios, porque saben que se pueden hacer, «no es que está todo perdido, no estamos en guerra, tenemos mucho para hacer y están los recursos, hay que saber manejarlos, hay que ser muy transparente con los fondos públicos, como digo siempre el dinero es un enemigo entre la gente, hay que ser muy claro en eso, muy transparente».

«Estoy poniendo la cara por todos ustedes y denme la oportunidad para demostrarles como lo he demostrado veinte años atrás cuando conduje la junta de gobierno de Colonia Merou donde fui uno de los fundamentales que hizo la conexión para lograr la escuela secundaria que dentro de dos años va a cumplir 25 años, construimos una garita sobre la ruta para darles seguridad a los docentes, contratamos una empresa privada que trabajó en la construcción del camino, no vialidad provincial o los recursos de la junta, todo por gestión. Tengo algo de experiencia y algo vivido en éstos años entonces no tengan miedo, probemos con nosotros. La Libertad Avanza es una opción».

SOLNoticias