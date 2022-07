- Publicidad -





La difícil situación que atravieza especialmente el sector comercial y la industria ante la falta de previsibilidad nos llevó a movilizarnos, explicaron desde el Centro Comercial de Crespo

El presidente del Centro Comercial de Crespo, Leonardo Diez, en diálogo con SOLNoticias habló de los inconvenientes por los que atravieza el sector y que el banderazo es una manera de expresar que «necesitamos cambios urgentes que beneficien al sector».

El empresario comentó que la crisis en el sector viene de hace un tiempo. «El Centro Comercial nuclea varios sectores, y venimos charlando con ellos desde la salida del ministro de Economía, Guzmán, de todo lo que se ha dado ésta semana en la que se ha profundizado ésta situación. Los comerciantes nos comentaron cuáles son las problemáticas de cada sector.» Dijo.

Finalmente desde el Centro Comercial se definió el 9 de julio para realizar una movilización. «Pensamos que podíamos hacer para alzar nuestras voces para decir que no la estamos pasando bien, necesitamos soluciones y nos pareció interesante organizar una caravana con un banderazo que estamos convocando para mañana a las 15:00 con una modalidad un tanto diferente».

Movilización

Diez explicó que en ésta oportunidad la movilización comenzará ingresando por las calles de la ciudad y la idea es que el epicentro sea la Plaza Sarmiento. Allí es donde terminará la caravana y cerrarán la convocatoria.»Estamos invitando a partir de las 15:00 desde la rotonda, donde siempre se han reunido este tipo de convocatorias, pero haríamos el ingreso en caravana por el acceso Alfonsin, a través de Otto Sagemuller doblando en calle Yrigoyen, y San Martín hasta la plaza donde ahí cerraríamos la convocatoria«, dijo.

El entrevistado invitó a los representantes de los sectores a expresar allí lo que se quiera, «nosotros también vamos a verter algunas cosas que estamos reclamando y por eso los convocamos a la plaza porque entendemos que ahí es un lugar que nuclea a toda la sociedad», dijo. Aclaró que el reclamo no está enfocado en ningún sector en particular, sino que están invitados todos porque consideran que la afectación es general, «lo que está pasando es generalizado, es al comercio, a la parte agrícola, a todos los termina golpeando el bolsillo, comerciantes, empleados», opinó. Además dijo que quienes no puedan sumarse a la caravana por falta de vehículo están invitados a las 16:00 a la plaza, con una bandera o consigna » para expresarnos tranquilamente y mostrar que estamos juntos, que necesitamos que haya cambios en beneficio de todos», dijo.

Problemas que afectan al sector

Al respecto de los problemas del sector, el presidente del Centro Comercial comentó que han definido tres cosas que afectan a los comerciantes hoy. «Primero la imprevisibilidad en todo sentido, la falta de posibilidad de planificación. Hoy un comerciante, un empresario, un industrial no puede planificar a largo plazo, y eso hace que todos los negocios se transformen en algo que no es sano, hoy lo que se esta afectando es la rentabilidad de la mayoría de los negocios». Aseguró que los proveedores remarcan las listas porque no tienen diferencia de precios , hay un serio faltante de productos de un determinado sector, o de insumos, y también es un problema la cuestión logística que se ha parado notablemente, «eso también hace que el comerciante no pueda prever sus costos, uno esta vendiendo y no sabe si va a poder reponer sus productos ni a que precio y eso es el capital de trabajo de cada uno, y eso es lo que hace que sea complicada la situación ya que también complica al consumidor final que ve devaluados sus ingresos, su posibilidad de compra», detalló.

También aclaró al respecto del tema especulativo que desde el Centro Comercial de Crespo no hay especulación del comerciante.«No hemos visto que algún comerciante quiera ganar demás, o sacar provecho de la situación, al menos al nivel local eso no se verifica, al contrario, sabemos que los negocios siguen trabajando, que el comerciante abre sus puertas».

Sobre la faltante de productos Diez dijo que la varidedad de determinados productos sobretodo importados ya se está complicando ya que muchos insumos para comercializar requieren de partes importadas . «En mi rubro una cucharita para vender un helado requiere de derivados del plástico que vienen de afuera, que no se consiguen, entonces se esta haciendo complicado para conseguir un insumo para realizar una comercialización correcta. Ahí es donde el empresario tiene que salir a buscar otras formas y ahí se encarecen los costos porque el proveedor habitual no lo provee entonces tiene que buscarlo en otro que está a mayor distancia», ejemplificó. Esa situación afecta la rentabilidad ya que a fin de mes el comerciante o empresario ve que realmente su negocio no está saneado .

Luego se refirió a los emprendedores, quienes se encuentran en la incertidumbre de no saber cuánto van a tener que pagar de impuestos o como crecer sin tener reglas claras. «Eso hace que muchos emprendedores decidan no avanzar en sus proyectos y eso no es bueno para el futuro de todos. Necesitamos reglas claras para aquel que quiera emprender algo, por eso necesitamos que todos busquemos la forma de salir adelante», dijo.

También comentó que la mayoría de los centros comerciales de la provincia tienen las mismas problemáticas, y que la movilización que se desarrollará mañana se va a replicar en diferentes ciudades de Entre Ríos. «El hashtag que nosotros usamos de #9jyovoy es un hashtag que surgió de otras entidades que también convocaron entonces nosotros decidimos también aplicarlo», mencionó.

Además dijo que ya han hablado en la Federación Económica de toda esta situación. «Lo venimos haciendo en las diferentes reuniones; ésta semana Silvio Farach el presidente de la Federación Económica salió con un comunicado al respecto, que también fue delagado a su vez a CAME que nos nuclea a nivel nacional para plantear todos estos puntos que venimos charlando y emitir cual es la preocupación del sector, al menos que nosotros nucleamos».

Para finalizar aclaró que la convocatoria no tiene ningún color político ni identificación con ningún sector político en particular.» Estamos pidiendo que se gestione independientemente de quien tenga hoy la responsabilidad, por eso invitamos a todos a sumarse, a un empleado que ve que se le está reduciendo su capacidad de compra, al comerciante que se siente mal, al emprendedor. Invitamos a todos a estar juntos y compartir un momento de reflexión».

