- Publicidad -





Este viernes se produjo un grave accidente de tránsito en la ciudad de Concepción del Uruguay, específicamente en la calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio. Un automóvil, conducido por un hombre de 42 años, atropelló a dos peatones: una mujer de 52 años y un niño de 3 años. El niño murió mientras era trasladado a Paraná. El conductor quedó detenido y se investiga si conducía en estado de ebriedad.

Según testigos, el niño cruzó la calle corriendo, seguido por la mujer. Como resultado del impacto, ambos cayeron al suelo y fueron asistidos por personal del hospital.

- Publicidad -





La mujer sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro, mientras que el niño padeció un fuerte golpe en la cabeza, lo que llevó a su internación con pronóstico reservado.

Lamentablemente, según informó La Pirámide, el pequeño sufrió un paro cardíaco mientras era trasladado a Paraná.

El conductor del vehículo fue encontrado en el lugar con el rostro ensangrentado, lo que sugiere que pudo haber sido agredido por vecinos que reaccionaron ante el accidente. Además, se presume que el hombre estaba en “aparente estado de ebriedad”, según la información proporcionada por la Policía.

Las autoridades trasladaron al conductor a la Jefatura Departamental para su detención. Personal de Policía Científica se presentó en el lugar para realizar las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del accidente. (APFDigital)