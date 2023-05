- Publicidad -





El viceintendente de la ciudad de Viale y precandidato a Senador, Miguel Heft, dialogó con SOLNoticias sobre la actual gestión que lleva adelante junto al intendente de Viale, Carlos Weiss y de sus planes y expectativas de cara a las próximas elecciones.

Heft es viceintendente de Viale

Al respecto de la gestión que lleva adelante como viceintendente junto al intendente de Viale, Carlos Weiss, comenzó contando que «la inflación golpea muy fuerte los bolsillos de las familias entrerrianas y lo mismo sucede en los municipios a mayor escala en volumen», y agregó que es algo que «no hace tomar recaudos en cuanto a ser mucho mas cautelosos con las decisiones que tomemos porque tenemos que priorizar el pago a los trabajadores, los servicios y priorizar alguna obra por sobre otra», sin embargo dijo también que las otras áreas del municipio no se van a ver resentidas en los próximos meses, «las áreas de cultura y deporte con las cuáles tenemos una muy buena influencia dentro de la sociedad, con muchas actividades que realmente son valiosas para nuestros pobladores no van a ser resentidas, lo único que estamos haciendo son algunas obras de gran magnitud que tenemos pensado de aquí a fin de año, por el momento esperar a que pasa con la economía».

Más adelante siguió diciendo que como propuesta de campaña en 2019, con el Dr. Carlos Weiss, se plantearon cuatro ejes principales, uno de ellos era hacer más y mejores calles para Viale. «A partir de la adquisición de la planta asfáltica ésta semana hicimos la cuadra número cincuenta y nueve en calle Uranga en el barrio Centenario como asfaltado pavimento, pero también seis más se han reasfaltado que también es una de las funciones que cumple la planta, hay un casco céntrico que tiene más de cincuenta años y que lógicamente se va deteriorando y hemos tenido que hacer mantenimiento en gran medida», detalló.

También se llevaron adelante obras que estaban en la agenda de muchos intendentes anteriores «como por ejemplo el camino al cementerio que es la calle de la Rosa Benitente, ahora estamos esperando un desembolso y estaríamos haciendo un tramo más prácticamente llegando a la curva, eso con fondos municipales y un convenio que firmamos con provincia podemos llevarlo adelante».

El entrevistado además se refirió a la demanda de viviendas en la localidad de Viale, «estamos inscriptos dentro del IAPV solicitando permanentemente viviendas de demanda libre, también a Nación». Mencionó que en los últimos años han llegado sesenta viviendas del IAPV para la ciudad de Viale pero siempre destinada a distintos sectores, ya sea a los gremios, no de demanda libre. «Nosotros estamos culminando de parte del municipio un círculo cerrado, estamos con la casa número sesenta y eso es por administración municipal, es un círculo cerrado donde el vecino se anota, va pagando su cuota, y nosotros una vez por mes vamos realizando una vivienda y entregándola», dijo y agregó que actualmente están reestructurando un segundo plan de viviendas que en los próximos meses darán a conocer.

Otra de las cosas que se implementaron durante la gestión de Weiss en Viale es un sistema para prevenir robos, «lo hemos estudiado los últimos años de Godoy Cruz, Mendoza, lo estamos llevando adelante con éxito en Viale. Es un sistema preventivo donde los vecinos de una cuadra se bajan una aplicación en su teléfono y a través de esa aplicación tiene un botón de alerta que hace sonar una bocina en la cuadra que ahuyenta al malhechor y también tenemos una central de monitoreo las 24hs donde tenemos personal municipal que está únicamente para atender el llamado de esos vecinos», explicó. La central se comunica con el vecino preguntándole que le pasó y si se trata de un hecho policial el encargado de la central llama a la policía. «Es sumarle otra forma de prevención a los vecinos a un muy bajo costo, porque se paga un canon por única vez por los aparatos que tenemos que comprar. Es muy económico y ayuda», consideró. Si bien la ciudad cuenta con veinte cámaras de seguridad mantenidas por el municipio y monitoreadas desde la dependencia policial, solamente sirven una vez que el hecho ya fue consumado, «lo que le estamos sumando desde el municipio con el sistema de alarma es preventivo, que no suceda el hecho. Nosotros la hemos probado y funciona muy bien entonces no va a ser fácil para el malhechor permanecer en ese lugar», dijo.

Campaña electoral

Más adelante en la entrevista se le consultó por su precandidatura a Senador Provincial por el departamento Paraná. Opinó que en la actualidad hay un distanciamiento entendible de la sociedad para con la dirigencia política porque a lo largo de los 40 años de democracia los dirigentes políticos «no hemos sabido o podido resolver algunas situaciones puntuales por lo que es lógico, entendible y razonable que haya un distanciamiento», y agregó que «es nuestra responsabilidad como dirigentes políticos y sociales acercar alternativas a la sociedad porque esto en vez de mejorar va a empeorar».

Luego contó que desde hace varios años «con un grupo de dirigentes políticos y sociales nos venimos reuniendo, venimos teniendo una red de trabajo en conjunto con equipos técnicos que nos van asesorando de acuerdo a la temática que queramos tratar y hemos decidido entre todos que yo encabece una precandidatura a senador por el departamento Paraná Campaña para ayudar a que Rogelio Frigerio sea el gobernador de la provincia y podamos implementar aquellas políticas superadoras que creemos que le están haciendo falta a la sociedad entrerriana». En una reunión realizada en Viale más de cien dirigentes eligieron a Heft para que sea candidato a Senador. «Con la misma responsabilidad con la que fui concejal en dos oportunidades en la ciudad de Viale y ahora vice intendente, y con la misma responsabilidad social que uno ha tenido siempre en las instituciones deportivas, en la iglesia, en la escuela, soy docente, también asumo ésta responsabilidad de encarar éste período electoral legislativo que se avecina, apoyando un proyecto que entiendo que le está devolviendo una esperanza a los entrerrianos de superación y salir del estancamiento en el cual hemos estado sumergido los últimos años», dijo.

El precandidato dijo también que las elecciones son en forma conjunta con Nación y problemas como la inflación va a estar en el debate, «la gente está angustiada y son decisiones macroeconómicas que ni el intendente ni el gobernador toman, pero sí nosotros en esa responsabilidad tenemos que tomar posiciones por donde estamos parados a nivel nacional para que los entrerrianos puedan elegir lo que crean más conveniente para la nación y en eso si estamos convencidos de que Rogelio Frigerio encarna la síntesis de un sector amplio que contiene las ideas de desarrollo que la provincia está necesitando».

Heft pertenece al partido Movimiento Social Entrerriano, que ya cumple 24 años. Es uno de los partidos fundadores de Juntos por Entre Ríos. «El 14 de junio de éste mes vamos a firmar el acta constitutiva de Juntos por Entre Ríos junto con la autoridad de la Unión Cívica Radical y del PRO, que es la parte legal que nos permite presentarnos en las elecciones», contó y agregó que «es un grupo ha tenido la virtud de rescatar a personas valiosas que no participaban en la vida activa de las decisiones de su comuna, de su junta, y sin embargo nosotros vemos que pueden hacer un aporte importantísimo al lugar donde viven, por lo tanto se han acercado, hemos trabajado en forma conjunta. A través de un equipo vamos elaborando propuestas locales y regionales que van a ser presentadas a la sociedad».

Apoyo a Mariela Hilderman

Ante la consulta de su apoyo a la candidata a intendenta de Crespo, Mariela Hilderman, dijo «la conozco desde hace varios años. Personalmente me acerqué a ella a través de la política. Vi en ella una persona muy valiosa para la ciudad de Crespo, una luchadora incansable, y a medida que transcurrimos todos los períodos políticos que hemos vivido dentro de Juntos por Entre Ríos he visto que es una dirigente que está capacitada para ser intendente de Crespo, y de ahí mi total apoyo hacia ella y todo su equipo de trabajo…creo que Crespo tiene una dirigente de alto vuelo», aseveró.

Proyectos para la provincia

Al respecto de la imagen del candidato a Gobernador, Rogelio Frigerio, dijo que la figura de Rogelio Frigerio facilita que uno pueda explicar su programa o su idea del departamento y a partir de ahí van surgiendo las necesidades de cada vecino o de cada jefe de comuna. Uno de los temas centrales es de los caminos rurales, «un pedido totalmente justificado porque a través de los caminos llegas a la escuela, a los centros de salud, sacas la producción que no solamente es un dinero para la familia sino que es todo un circuito económico que comienza a funcionar a través de la producción, y a través de ahí funciona el comercio en las localidades como las nuestras, funciona todo el circuito económico a través de la producción y por lo tanto si el Estado no está presente en eso tan elemental la pregunta es ¿para qué está el Estado?», dijo y reconoció, «ahí está la contestación al alejamiento que está teniendo la sociedad de la dirigencia política, porque no le ha sabido resolver los problemas, en eso me responsabilizo a trabajar arduamente para coordinar con las áreas del Estado provincial para solucionar éstas problemáticas. Los presupuestos están, la estructura está, solamente hay que ejecutarlas y de poner funcionarios al frente de todo éstos estamentos que realmente le solucionan los problemas a la gente».

Sobre el tema de Salud a nivel provincial, Miguel Heft explicó que el mayor problema que se ha analizado en el equipo técnico de Rogelio Frigerio es la centralización en ciudades grandes como Paraná , Concordia y Concepción del Uruguay, «consideramos que va a ser sumamente importante descentralizarlo y en esa descentralización van a cobrar importancia los hospitales de Crespo, Viale, Seguí, que abarcan un radio importante de gente sobretodo en la zona rural, y va a haber presupuesto para profesionales, que se les pague acorde con su función y también decisión política de que los hospitales de nuestra zona puedan hacer cirugía, para eso también se necesita presupuesto, que puedan hacer partos que en éste momento no están haciendo. Hay mucho para hacer pero puntualmente una de las cuestiones centrales va a ser la descentralización y una adecuación presupuestaria para pagar a los profesionales y atender y también la parte edilicia que no es menor», también destacó el rol de las cooperadoras de los hospitales que «las veces que han funcionado bien, con ánimo de servicio, lo hacen muy bien y son sumamente útiles porque solucionan rápidamente la demanda que se está planteando en el lugar. Cuando ve que hay un Estado que la acompaña y que está presente se facilita mucho más».

Al ser consultado por el proyecto de la Autopista Crespo-Paraná, dijo que primero se va a tener que analizar el proyecto, «el tema es con qué provincia nos vamos a encontrar el 11 de diciembre en lo económico y en lo estructural, y a partir de ahí planificar lo que nosotros tenemos como idea. Lógicamente que hay proyectos ambiciosos como el de la autopista pero tenemos que ser muy responsables, de la misma manera que lo decimos en Viale con el Dr. Carlos Weiss si no estamos 100% convencidos de que lo vamos a poder hacer no lo podemos decir, no lo podemos prometer porque eso es fallarle a la gente, sí tenemos el compromiso de analizar la situación y priorizar aquellas obras de envergadura que le sirvan a la mayoría de los entrerrianos».

Sobre el objetivo de la campaña y de su trabajo en Cámara de Senadores, dijo que Rogelio Frigerio va a necesitar en caso de ganar las elecciones, tener senadores en la mayor cantidad de departamentos posible para que tenga la posibilidad de sacar rápidamente las leyes que necesita para reformular la provincia, «por eso es importante la militancia para sumar más adeptos a éste proyecto provincial que, insisto, al menos para mi generación que tenemos un poco más de cincuenta años, es la última posibilidad que vemos de reflotar ésta provincia que ha quedado estancada para que vuelva a ser la provincia productiva, la provincia que Urquiza plantó alguna vez y que después por distintos motivos se fue quedando…ahora tenemos la responsabilidad y asumimos el compromiso de trabajar en esa línea, de rescatar la cultura del trabajo, de la educación en la provincia, que sean los pilares fundamentales para que nos podamos desarrollar porque las potencialidades que tenemos son enormes pero no las hemos sabido aprovechar».

Además se refirió a los resultados de las encuestas. «Frigerio es uno de los dirigentes políticos de mayor relevancia en la zona, sigue manteniendo la misma imagen que tenía hace un tiempo atrás que los entrerrianos lo eligieron por sobre las otras ofertas electorales, lo que sí ahora se suman las candidaturas a intendente, las candidaturas a provinciales que ya las vamos a tener definidas a partir del 24 y ahí si comienza otro debate, porque también es cierto que estamos entrampados en lo que es la boleta sábana entonces la posibilidad de elegir libremente se ve condicionada», opinó. Luego consideró que la lista sábana puede dificultar un poco la votación, «ésta vez vamos a tener candidatos a Parlasur, presidente, diputado nacional, gobernador, senador departamental, diputado provincial, intendente y concejales, y a su vez a ésto sumale la cantidad a presidente y gobernador que vamos a tener y en el caso de localía puede haber pasos también en varias localidades entonces va a ser bastante engorroso explicarlo y para el vecino elegir la mejor oferta, pero es nuestra responsabilidad explicar».

Los acuerdos entre los partidos políticos de cara a las elecciones serán el 14 de junio y el 24 ya es la fecha tope para presentación de listas para las PASO.

Finalizó diciendo a los votantes que «analicen bien quienes son los candidatos, quienes les están hablando, y que sea el más conveniente para todos, es una responsabilidad del vecino. De parte nuestra seguiremos recorriendo localidades hablando con la gente y medios de comunicación. Me pongo a disposición para cualquier inquietud, o proyecto que crean conveniente que se pueda sumar para el departamento, mis teléfonos son públicos, las redes sociales ayudan a que tengamos esa comunicación asi que la disposición de mi parte va a estar y espero que la gente se comunique».

